【退燒止痛】布洛芬VS撲熱息痛　藥劑師拆解接種疫苗後食止痛藥迷思

▲ 藥劑師拆解接種疫苗後食止痛藥迷思。

接種新冠疫苗後有機會出現手臂酸痛腫脹、頭痛、發燒等副作用，其中不少人都會選擇服用撲熱息痛藥物退燒。但市面除了撲熱息痛（如必理痛），另一款退燒藥物布洛芬（如日本白兔牌EVE）亦深受港人歡迎，到底接種疫苗後應服用哪一種退燒藥物？布洛芬和撲熱息痛又有甚麼分別？香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受TOPick訪問拆解迷思。

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問：接種新冠疫苗後，除了服用撲熱息痛退燒，服用布洛芬又可以嗎？

答：可以。小朋友也可以服用兒童布洛芬。

問：布洛芬和撲熱息痛有甚麼分別？

答：布洛芬屬於非類固醇消炎止痛藥。布洛芬與撲熱息痛一樣有退燒、止痛功效，但布洛芬另有消炎功效。假如身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可以服用布洛芬。

問：甚麼人士不宜服用布洛芬？

答：首先，如對布洛芬有嚴重過敏反應者不宜服用。另外，由於布洛芬會刺激胃壁，故有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士，應注意別長期服用。短期服用時亦應飽肚服用，以保護胃部。

問：接種疫苗前可以預先進食退燒藥？

答：無必要，醫學界亦不建議此做法。首先打針後不一定會發燒，預先進食退燒藥無預防作用，「藥食愈少愈好，始終有副作用」。另外退燒藥的藥效不長，假如預先服用亦不知道接種前多久服用才有效，故不建議預先進食退燒藥，建議待出現頭痛、發燒等徵狀時才服用。

問：長期病患者接種疫苗後需要停藥嗎？

答：假如患者一直服用抑制免疫反應藥物，如類風濕關節炎、癌症、紅斑狼瘡症、銀屑病或口服類固醇患者，或需要停藥，詳情建議諮詢醫生或藥劑師意見。

至於服用血壓藥、薄血藥等人士，則無需停藥。

問：接種疫苗後如出現輕微不適的副作用，可自行買藥紓緩嗎？

答：如出現輕微不適，可以亦鼓勵自行購買藥物紓緩不適。中藥亦可紓緩不適。

噁心嘔吐：先要了解嘔吐原因，再決定是否服用止嘔藥。嘔吐後建議補充水份及電解質。情況嚴重建議求醫。

肚瀉：輕微肚瀉1、2次無傷大雅，如不嚴重無須進食止痾藥，可以讓其順其自然。肚瀉後建議補充水份及電解質。

針口腫脹：可用冰敷針口位置。

發燒：服用撲熱息痛或布洛芬。

頭暈：充足休息。

買成藥與亂食藥是兩回事，最重要是知道何時要看醫生。假如2日後情況仍然無改善，便應求醫。

記者：楊宛茜