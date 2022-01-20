【新冠肺炎】公立醫院續暫停特別探訪安排　恩恤探訪須已至少接種2劑新冠疫苗

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醫管局今日（20日）表示，公立醫院繼續暫停特別探訪安排，直至另行公布，而恩恤探訪安排則繼續因應病人情況及病房的實際運作情況作個別安排。

局方指，基於特殊情況下預先安排的恩恤探訪，訪客必須已完成接種兩劑新冠病毒疫苗不少於14天，並須提供48小時內的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，或24小時內抗原快速測試陰性結果證明。



另外緊急情況下的恩恤探訪，例如探訪危殆病人或送別臨終病人，訪客必須提供48小時內的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，或24小時內抗原快速測試陰性結果證明。



局方重申，所有進入公立醫院的訪客必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫、填寫健康申報表、掃描「安心出行」場所二維碼。

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責任編輯：余思嵐