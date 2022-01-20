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【入職條件】第二輪教師基本法測試將下月26日舉行　下周一起可報名

社會 18:02 2022/01/20

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（資料圖片）

教育局早前已向全港公營中小學發出通告，所有公營學校新聘任教師必須通過《基本法》測試的要求及相關細節。教育局今日（20日）公布第二輪《基本法》測試將於下月26日舉行，並由下周一起接受報名，有意參加是次測試的人士可由下周一，透過教育局網頁內的網上申請系統提交申請，申請截止日期為2月7日，有關測試結果只適用於2022／2023學年的新聘任教師。

局方指，第一輪測試已於本月初舉行，第二輪測試為本學年最後一輪，有關《基本法》測試的內容及形式參照公務員事務局《基本法》測試的安排，時間為20分鐘，如在15題多項選擇題中答對8題或以上，即在滿分100分中取得53分或以上，會被視為及格。如考生於第一輪《基本法》測試取得及格成績，將不獲准再參加第二輪測試。如有關教師曾參加公務員事務局舉辦的《基本法》測試，並取得以上及格分數，會被視為已符合相關要求。

局方稱，除了教育局及教師培訓機構持續加強有關《基本法》的培訓之外，由2022／2023學年起，所有公營學校新聘任的常額教師，包括新入職教師、轉校教師、以現金津貼支薪轉為以薪金津貼支薪的教師，以及月薪臨時教師必須在《基本法》測試取得及格，方可獲考慮聘用。有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。

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責任編輯：余思嵐

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