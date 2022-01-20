【面授課堂】屯門有中學率先停面授課　有校長稱下周轉為網上對卷　

▲ 全港中學須在下周一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情未止，本港至今有9間中學有學生染疫或初步確診，教育局今日（20日）宣布，全港中學須在下周一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期，中六學生可回校最多半日。有中學校長指，學校剛完成考試，下星期會轉為網課對卷，相信對中一至中五學生影響不大；亦有位於屯門區的學校，於教育局宣布停面授課前已自行改為網課，中六學生可回校自修。

教育局今日宣布下周一起，全港中學須暫停面授課。位於將軍澳仁濟醫院王華湘中學下周一將轉為網課，校長邱少雄指，中一至中五級同學剛完成考試，這段時間主要是對卷，相信網課與否對學生影響不大。至於中六學生仍未完成所有科目考試，下周將會有各科選修科的考試，由於每科選讀同學不多，考試會如常舉行。

邱少雄又提到，自教育局早前宣布小學及幼稚園停課後，校方早已有心理準備，亦已制訂不同應對方案，又說萬一有學生中招，相信停止面授課後會減低對其他學生的影響。

▲ 仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄。（資料圖片）

中學校長會主席連鎮邦表示理解當局的決定，指出雖然大部分中學生均已接種兩劑疫苗，自理能力亦較好，惟近一兩日疫情變化大，理解當局決定是為學生健康的著想。他又說，支持當局彈性處理中六同學回校事宜，指出今屆中六學生在過去兩年疫情期間，學習進度最受影響；他建議家長要多留意家中子女的情緒及表現，有需要可向學校及駐校社工求助。

另外，當局早前懷疑屯門出現隱形傳播鏈，該區的屯門天主教中學評估情況後，本周二（18日）已自行決定轉為網課。副校長賴志遠表示，雖然學校與確診者曾到訪的愛定商場相距甚遠，惟不少師生仍有機會路過該處，亦要在區內走動，早前亦學生須接受強制檢測，校方評估情況後，自行決定轉為半日網課。

至於中六學生即將完成模擬考，賴志遠說，學校之後會安排他們進行網上補課，同時間亦會為有需要的學生，開放數個特別室作自修空間：「始終有啲同學仔屋企環境唔適合溫書，出去外面自修室更危險，學校由上年暑假已經有開放空間做自修室，有做足防疫措施。」他指出，每位同學會使用一張長枱，學生之間有一定距離，有關特別室亦設在較通風的房間，老師亦會向每位回校自修學生派發防疫指引。

▲ 屯門天主教中學本周二（18日）已自行決定轉為網課。（資料圖片）

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記者：黃悅晴