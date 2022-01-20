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【超級傳播】逸葵樓16宗確診涉12單位11不同樓層　疑巴籍婦丈夫曾到大廈垃圾房收物件引爆疫情

社會 23:37 2022/01/20

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袁國勇到場視察。(陳靜儀攝)

葵涌邨逸葵樓昨日(19日)被列為受限區域需要圍封強檢，當局發現有一人的檢測結果呈初步陽性，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名居葵涌邨逸葵樓的79歲老翁（個案13,085）確診，其後同一大廈3樓亦另有一名住戶今日亦確診，惟屬於不同樓層及座向。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今晚聯同衞生防護中心人員到到場視察。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，該廈出現16宗個案，涉15名居民及1名保安，涉及12個單位及11個座向。當局追查發現，經基因排序後，一名大坑東邨個案的患者(個案13,064)、巴籍婦46歲丈夫1月13日曾到過葵涌邨3幢大廈，逸葵樓、綠葵樓及仙葵樓的垃圾房收集物件，然後帶到深水埗南昌街、北河街地檔擺賣，懷疑因此造成「超級傳播」。

袁國勇指，找不到逸葵樓有建築及空氣流動、喉管問題，故不需要撤離，但居民要進行強檢，檢測陰性才可離開。他稱，逸葵樓在1月13至16日之間出現超級傳播，唯本港檢疫中心不足，決定同一大廈2,500名居民毋須撤離，但必須每日強制檢測陰性，才可離開，亦會要求政府派發「非常貼臉」的口罩予居民。

涉事樓層包括1樓、3樓、4樓、5樓、7樓、8樓、11樓、14樓、22樓、26樓、32樓，分布單位包括01室、03室、07室、 11室、14室、15室、16室、20室。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：蘇文軒

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