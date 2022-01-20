【北京冬奧】香港滑雪兩代表對出戰冬奧感榮幸　冀突破上屆港將第56名成績

▲ 香港滑雪總會會長余國賢（左）。（梁偉榮攝）

2022年冬季奧運會將於下月4日至20日舉行，滑雪隊派出滑雪運動員金和曉及翁厚全代表香港出戰冬奧，代表人數為歷屆最多。兩位運動員均對獲冬奧資格感榮幸及驚喜，冀突破上屆港隊代表所取得的第56名成績。

▲ 高山滑雪運動員翁厚全（螢幕左）、高山滑雪運動員金和曉（螢幕右）。（梁偉榮攝）

年僅17歲的翁厚全於馬來西亞出生後回港生活，後到英國讀小學。他3歲時隨家人到日本旅行時初次接觸滑雪，後來到瑞士旅行也參加過當地的滑雪比賽，由於他很喜歡這項運動，且享受當中過程，因而繼續馬不停蹄參與訓練及各項比賽，並於2018年加入港隊投入全職訓練，直到上月獲得冬奧入場券，將參加迴轉賽及大迴轉賽，成為香港首名出戰冬奧的高山滑雪男運動員。

翁厚全表示剛剛的賽季充滿挑戰，對於可以取得出戰冬奧資格感驚喜，形容較自己預期快，如同夢想成真；冀是次冬奧可取首30名成績。其實，他的一直成績不俗，曾被英格蘭隊教練邀請一同訓練及比賽，惟他終選擇代表香港出戰，解釋指因自己在香港成長，家人亦於香港生活，每次回港都有特別意義，一直覺得自己屬於這個地方，榮幸可代表香港。對於比賽將至如何克服心理壓力，他指會專注於當下及提升自己的技術。

另一代表為19歲的金和曉，她小時候原學習體操，惟其爸爸喜歡滑雪並發現其平衡力很好，就讓她轉而學習滑雪，她亦很快上手。直到13歲時到日本滑雪，香港滑雪總會正於同場招募，她便報名，後來成功加入港隊。

金和曉亦於上月成功達標取得出戰奧運資格，將參加迴轉賽及大迴轉賽，她表示，前年11月曾膝蓋及腳骹受傷，痊癒後有一段時間表現並不理想，對於可以在時間緊湊下有足夠入圍分數，當時激動得抱著教練哭，又指很榮幸及驕傲可有機會代表香港出戰，希望可以做到最好突破自己。

香港滑雪總會會長余國賢表示，香港能有兩名滑雪隊代表出戰冬奧已有很大意義，認為上屆冬奧港隊代表吳一里排名56，若今屆能獲前30名便很欣慰，亦冀將來香港滑雪運動能有專業培訓及精英化趨勢。他又提到，港隊會提早於月底到北京與國家隊一起訓練，期望可以更好適應並獲得好成績。

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記者：黃小冰