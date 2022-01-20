【全民造星IV】鍾卓穎「潛水」約兩周後現身　Ash以18個字自勉回應網民嘲諷

《全民造星IV》的23歲參賽者Ash（鍾卓穎）在1月3日於個人IG限時動態發文，承認與結婚約1年的台灣籍丈夫阿龍離婚。事後卻傳Ash疑「派帽」，出軌偷食MC張天賦。

事件後來更戲劇性，前夫阿龍「踩場」出現在MC張天賦的網上直播，然後更爆出自己被人要求簽離婚協議書及收掩口費。

在1月6日，過往一直維護Ash的阿龍更稱離開香港這傷心地時，Ash連一個短訊都沒有：「我沒想過我會在這麼說的一天，鍾卓穎我恨你，就連最後妳也不來送機，一通電話，一條短訊都沒有，真的很絕。」

不過後來阿龍指Ash都是受人指使，而他也不想再提此事。

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Ash上載與愛犬合照

事件過了兩個星期，在這段期間，《全民造星IV》的女團COLLAR在1月12日正式出道，Ash沒有被邀入團，而她也十分低調，只更新個人IG的限時動態而已。

一直「潛水」的Ash，終於在今日（1月20日）約下午2時，在個人IG出新發文，上載與愛犬「芝麻」的合照及短片，寫道：

單純嘅陪伴最珍貴 你係我最珍貴嘅芝麻𝗠𝘆 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝘀𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝗴𝘀. 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂 𝗳𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗲 𝗻𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘄𝗵𝗮𝘁, 𝗮𝗻𝗱 𝗜 𝘄𝗼𝗻’𝘁 𝗹𝗲𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗴𝗲𝘁 𝗵𝘂𝗿𝘁 𝗮𝗻𝘆𝗺𝗼𝗿𝗲, 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗼𝘄, 𝗻𝗼𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗿.

▲ Ash上載與愛犬「芝麻」的合照。（instagram圖片）

網民反應兩極

其實外間一直傳Ash仍有意有入當藝人，甚至傳她已與唱片公司簽約，今次發文似乎是在試水溫。

至於網民的反應卻兩極，分別有網民留言打氣：「你係我最珍貴嘅AshB」、「相信你會慢慢好起來 一齊加油💪🏻 撐你」、「加油 好想繼續睇到舞台上既你 舞台上既你真係好閃 😢❤️ 唔好理人地既閒言閒語」等。

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不過在另一方面，卻有不少網民冷嘲熱諷，分別留言稱：「牙龍龍都陪你㗎，你咪一腳伸開人」、「你前夫陪伴唔到你咩」、「消費完老公，再消費動物，消費券都慳返」、「扮有愛心試水溫， 黑歷史浮哂上面仲要繼續扮純情，何必呢？」等。

在下午約5時，Ash在IG的限時動態上載「道。理．書」其中金句：「如果冇呢啲經歷又點會成就到今日嘅你呀」相信是她對自己的一番自勉。