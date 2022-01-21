【大婆鬥小三】情婦挑釁正宮協商「一起照顧老公」　當街MMA格鬥被扯髮過肩重摔

▲ 正宮與小三當街上演MMA格鬥。

老婆被小三介入婚姻，有人會選擇與小三對質，內地江蘇常州日前有正宮與小三鬧至大打出手，正宮怒把小三過肩重摔落地，並怒斥對方在網上不斷挑釁，希望與她一起照顧其老公，令她怒不可遏出手教訓！

據內地《環球網》報道，近日網上瘋傳一段影片可見，在江蘇常州有正宮和小三在街頭大打出手，小三被正宮過肩重摔落地、扯頭髮、被按在地上，模樣慘不忍睹。正宮口中還不斷怒斥小三︰

我都留出證據的，我都有證據！

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影片中不見男方的人影，而兩人的打鬥引起群眾圍觀，後來有途人抱打不平報警。其後警方到場了解，得知兩人的關係是正宮和小三後作出調停，「我們都來了，你還抓著她幹嘛？」但正宮仍未肯罷手，並向警方作出控訴，痛斥小三在網上不斷挑釁她。

她在抖音不斷挑釁我，還挑釁我老公，還有我2個小姊妹，她說要和我一起照顧我老公！

網民︰不值得為這樣的男人打架

小三之後站起來，一直按著頭部，狀甚痛楚。影片曝光後引起網民熱議，有人認為是小三出言不遜在先，認為正宮反擊正確，「就該這麼收拾一下」。

有網民則認為問題之癥結在男方，正宮和小三不應為這樣的男人打架，「不值得，元配打贏了小三，解了氣，但問題的根源卻沒有解決，我相信這樣的男人還有小四、小五、小六，這樣的架永遠打不完。」

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責任編輯︰王明芳