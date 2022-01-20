【新春2022】鼓勵電子支付派利是　WeChat Pay HK首推電子姓氏利是封

▲ WeChat Pay推多款電子利是封。

WeChat Pay HK今年農曆新年繼續積極推動市民以電子支付方式派發利是，為親朋好友送上窩心祝福。今年推出多種類型的趣味電子支付利是封套，包括由用戶製作常見姓氏的「電子姓氏利是封」；及與「協康會」合辦「新春童心童願」利是封設計比賽，讓小小畫家發揮創意的電子利是封套。

同時與多家企業合作推出企業專屬電子利是封套，並升級獨有的「畫圖利是」功能迎虎年，讓用戶在抗疫期間以安全、環保、新穎的方法潮派利是，！

WeChat Pay HK推出創新的電子姓氏利是封。由即日起，用戶可製作電子姓氏利是封，現時有5款利是封底以及50個姓氏任君選擇。

用戶只須於WeChat Pay HK發利是時，選擇自家姓氏及利是封底，製作獨一無二的自家姓氏利是封套，便可用於發送利是，向親友傳遞獨家心意。

同時亦升級獨有的「畫圖利是」功能，豐富畫圖詞庫及新增畫福虎圖案，讓用戶在線上拜年時，與親友比拼畫功。

用戶於農曆新年期間，在WeChat內向好友或群組發利是，並輸入利是金額（任何金額均可），便可於「畫圖利是」選擇福虎或其他預設題目，好友只須成功畫出指定圖案即可拆開利是，增添樂趣。

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今年WeChat Pay HK繼續秉承環保理念，與更多企業合作，推出企業專屬電子利是封套，同時積極參與慈善活動，支持及幫助社會弱勢社群，包括推出一系列的慈善利是封套。

早前與兒童教育及康復機構「協康會」舉行「新春童心童願」利是封設計比賽，鼓勵兒童畫出新年願望，同時為特殊需要兒童送上新年祝福。經過一輪投票後，10份獲獎作品將被製作為WeChat Pay HK電子利是封套，「協康會」亦從中選出4份作品，印製成實體利是封。

記者：Eric