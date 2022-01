【青春不要臉】伍樂怡小龍女扮相具古典美　Kelly做老闆建立多個品牌：盡力盡心做

▲ 伍樂怡在《青春不要臉》的古裝扮相獲好評。

TVB新劇《青春不要臉》找來新一代演員包括余德丞、丁子朗、劉穎鏇,以及伍樂怡(Kelly)等演出,他們的角色分別影射劉德華、梁朝偉、周星馳、張曼玉及陳玉蓮等80年代影視紅星,向多位前輩演員致敬。

當中,伍樂怡在《青春不要臉》常以古裝扮相出現,被讚充滿古典美,仙氣滿溢,更有網民提出TVB不如真的開拍《神鵰俠侶》,並由伍樂怡扮演小龍女。

回到80年代

Kelly接受TOPick專訪坦言收到《青春不要臉》劇本時既驚又喜:「因為演戲經驗不多,另一方面很開心有這個機會,也做了很多功課,希望可呈現到最好的一面讓大家看見。」

談到對80年代的印象,她最深印象是黑色髮型:「女生的頭髮很蓬鬆,男生則戴上烏蠅眼鏡,這亦是我父母當時的造型,看回照片一直都覺得很唯美。看見自己拍戲時的造型便非常喜歡,平時一定不懂得這樣打扮,公司的造型師亦需要參考或揣摩如何去做。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Kelly飾演的角色姜之妍有影射陳玉蓮,問到對這位前輩的感覺,Kelly表示覺得對方很美:「是名玉女,很有氣質。劇內有古裝戲,除了陳玉蓮外,亦參考了李若彤、朱茵等。」

做足功課的她並直言:「這角色很有挑戰性,舉手投足都看回上一個年代作參考去演。因為本身不是看太多80年代的戲,對我來說會較有難度。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對於今次的角色,Kelly指:「無論身邊環境的人和事怎樣改變,姜之妍都不會改變自己,不會忘記自己的身份和初心,她喜歡做的事便去做並很影響身邊人,能給正能量予身邊人。我是一個較樂觀的人,身邊人也會被我的樂觀所感染。」

她認為演繹角色時,要保持一顆簡單的心:「姜之妍對我來說是一個很簡單的人,也很單純。縱然經歷很多風風雨雨,加上妹妹(劉穎鏇飾)也入行,但她也沒有改變,我也是這樣。如果她是我朋友,想跟她說:『I am very proud of you』會想跟她當朋友。」

感恩星途暢順

《青春不要臉》關於新入行演員在演藝路上的奮鬥故事,在現實中,於2017年參演港姐入行的Kelly感恩一直星途算不錯:「做綜藝開始,別人都說我很怕醜、文靜。這數年拍了很多旅遊節目及兒童節目,寓工作於娛樂,入行至今每件事情都是一個學習的過程。」

她續指:「自入行開始,我的收入都不少,因為兒童節目有很多騷,加上廣告及入行前的收入,以及我並非很愛花費,直到想開實體店時不是很困難,

並跟哥哥一起實行。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

與家人感情要好

由素人成為公眾人物難免被外界評論,豁達的Kelly卻認為:「如果你太介懷不好的Comment就會辛苦自己,抹煞掉所有好評價。凡事向好方面去看,最重要是有一班會支持你的朋友、家人、愛錫你的人。」

Kelly坦言初入行時,家人曾為她擔心:「怕我不知能否承受這些言論壓力,到了現在看見我做得很開心,愈來愈放心。」

從小到大與家人的感情都很好的Kelly說:「兩個哥哥都對我很好,我是孻女,我們的感情很深厚。經歷過很多開心、不開心、苦難,有很多共同的回憶。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

演戲同時兼顧生意

美慧與智慧並重,Kelly當演員外還投資做生意,而且當中包括服裝及食品品牌,可說百足咁多爪,她指:「時間的分配很重要,身為演員加生意人,也很難去分配。對我來說,我的生意是Side Business,不然便會削減了演員的身份。年青人創業,都是要將心放進去,才會做得好的。」

Kelly自言喜歡創造和挑戰:「我想到甚麼便去做,每次看見市場欠缺一些事物便想Fill in the gap。服裝品牌上,因為香港少有滑水衣,便跟廠商傾談,很多事都需要親力親為。食物品牌方面,因為吸收了服裝品牌那邊的問題,可以令整件事變得更順利。」

▲ (湯致遠 攝)

她為做生意投資了6位數字:「做生意正值疫情前後,沒法去旅行亦儲了很多錢,加上一直也有積蓄,之後跟哥哥一起合資,所以對我的負擔也減輕了。」

Kelly寄望未來:「之後所得到的和會做的事都愈做愈好,所有事都盡力、盡心去做。現在正在籌備Yoga Line,想有一個環保構念,希望未來一年能實踐。」

場地:FABRIK Restaurant and Bar

記者:梁樂欣