【青春不要臉】伍樂怡小龍女扮相具古典美　Kelly做老闆建立多個品牌：盡力盡心做

▲ 伍樂怡在《青春不要臉》的古裝扮相獲好評。

TVB新劇《青春不要臉》找來新一代演員包括余德丞、丁子朗、劉穎鏇，以及伍樂怡（Kelly）等演出，他們的角色分別影射劉德華、梁朝偉、周星馳、張曼玉及陳玉蓮等80年代影視紅星，向多位前輩演員致敬。

當中，伍樂怡在《青春不要臉》常以古裝扮相出現，被讚充滿古典美，仙氣滿溢，更有網民提出TVB不如真的開拍《神鵰俠侶》，並由伍樂怡扮演小龍女。

【青春不要臉】伍樂怡扮小龍女散發仙氣 重現《神鵰》練玉女心經經典場面

最新影片推介：肥仔+193專訪

回到80年代

Kelly接受TOPick專訪坦言收到《青春不要臉》劇本時既驚又喜：「因為演戲經驗不多，另一方面很開心有這個機會，也做了很多功課，希望可呈現到最好的一面讓大家看見。」

談到對80年代的印象，她最深印象是黑色髮型：「女生的頭髮很蓬鬆，男生則戴上烏蠅眼鏡，這亦是我父母當時的造型，看回照片一直都覺得很唯美。看見自己拍戲時的造型便非常喜歡，平時一定不懂得這樣打扮，公司的造型師亦需要參考或揣摩如何去做。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Kelly飾演的角色姜之妍有影射陳玉蓮，問到對這位前輩的感覺，Kelly表示覺得對方很美：「是名玉女，很有氣質。劇內有古裝戲，除了陳玉蓮外，亦參考了李若彤、朱茵等。」

做足功課的她並直言：「這角色很有挑戰性，舉手投足都看回上一個年代作參考去演。因為本身不是看太多80年代的戲，對我來說會較有難度。」

【青春不要臉】劉穎鏇重穿83年港姐泳衣騷身材 角色原型張曼玉選美後即走紅

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對於今次的角色，Kelly指：「無論身邊環境的人和事怎樣改變，姜之妍都不會改變自己，不會忘記自己的身份和初心，她喜歡做的事便去做並很影響身邊人，能給正能量予身邊人。我是一個較樂觀的人，身邊人也會被我的樂觀所感染。」

她認為演繹角色時，要保持一顆簡單的心：「姜之妍對我來說是一個很簡單的人，也很單純。縱然經歷很多風風雨雨，加上妹妹（劉穎鏇飾）也入行，但她也沒有改變，我也是這樣。如果她是我朋友，想跟她說：『I am very proud of you』會想跟她當朋友。」

感恩星途暢順

《青春不要臉》關於新入行演員在演藝路上的奮鬥故事，在現實中，於2017年參演港姐入行的Kelly感恩一直星途算不錯：「做綜藝開始，別人都說我很怕醜、文靜。這數年拍了很多旅遊節目及兒童節目，寓工作於娛樂，入行至今每件事情都是一個學習的過程。」

她續指：「自入行開始，我的收入都不少，因為兒童節目有很多騷，加上廣告及入行前的收入，以及我並非很愛花費，直到想開實體店時不是很困難，

並跟哥哥一起實行。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

與家人感情要好

由素人成為公眾人物難免被外界評論，豁達的Kelly卻認為：「如果你太介懷不好的Comment就會辛苦自己，抹煞掉所有好評價。凡事向好方面去看，最重要是有一班會支持你的朋友、家人、愛錫你的人。」

Kelly坦言初入行時，家人曾為她擔心：「怕我不知能否承受這些言論壓力，到了現在看見我做得很開心，愈來愈放心。」

從小到大與家人的感情都很好的Kelly說：「兩個哥哥都對我很好，我是孻女，我們的感情很深厚。經歷過很多開心、不開心、苦難，有很多共同的回憶。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

演戲同時兼顧生意

美慧與智慧並重，Kelly當演員外還投資做生意，而且當中包括服裝及食品品牌，可說百足咁多爪，她指：「時間的分配很重要，身為演員加生意人，也很難去分配。對我來說，我的生意是Side Business，不然便會削減了演員的身份。年青人創業，都是要將心放進去，才會做得好的。」

Kelly自言喜歡創造和挑戰：「我想到甚麼便去做，每次看見市場欠缺一些事物便想Fill in the gap。服裝品牌上，因為香港少有滑水衣，便跟廠商傾談，很多事都需要親力親為。食物品牌方面，因為吸收了服裝品牌那邊的問題，可以令整件事變得更順利。」

▲ （湯致遠 攝）

她為做生意投資了6位數字：「做生意正值疫情前後，沒法去旅行亦儲了很多錢，加上一直也有積蓄，之後跟哥哥一起合資，所以對我的負擔也減輕了。」

Kelly寄望未來：「之後所得到的和會做的事都愈做愈好，所有事都盡力、盡心去做。現在正在籌備Yoga Line，想有一個環保構念，希望未來一年能實踐。」

場地：FABRIK Restaurant and Bar

記者：梁樂欣