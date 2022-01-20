【封區檢測】天水圍天盛苑盛謙閣、荃灣名逸居第一座等3區強檢　涉初步確診變種病毒【不斷更新】

▲ 荃灣名逸居。 （梁偉榮攝）

衞生防護中心公布，今日（20日）新增14宗確診個案，包括12宗Omicron個案、1宗Delta個案，其中10宗是本地個案，另有20餘宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

【19:54】

政府晚上7時54分公布，因應一宗曾在長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（21日）上午約7時完成此行動。受檢人士須於明日凌晨0時前接受檢測。

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【19:30】

政府晚上7時30分公布，因應一宗曾在荃灣沙咀道363號名逸居第一座居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（21日）上午約7時完成此行動。受檢人士須於明日凌晨0時前接受檢測。

【19:00】

政府晚上7時公布，因應一宗曾在天水圍天靖街3號天盛苑盛謙閣（H座）居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（21日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨0時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



政府發言人說，明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津