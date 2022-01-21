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【膽管閉塞】滿月BB持續黃疸患膽管閉塞　5歲女兒捱過手術不排除將來需換肝

兒童健康 12:00 2022/01/21

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台灣一名5歲女童在BB時患膽管閉塞，現時需定期檢查。

BB患病，相信有媽媽曾自責是否在孕期吃錯食物、做錯事而害苦了孩子，其實，不少病患原因不明，就像先天性膽管閉塞。台灣一名5歲女童在BB時期健康異常，當時只有1個月大的她皮膚暗黃，呈持續性的黃疸，診斷為患膽管閉塞，需緊急開刀做手術。

皮膚黑大便顏色異常

據台灣《TVBS新聞網》訪問影片，現年5歲的女童芮芮跟媽媽一起受訪，媽媽回想當時女兒出生時候皮膚非常黑，依一個媽媽的直覺來說，那種暗黃顯黑不是單純的皮膚黑，而是健康出異樣。

最新影片推介︰

新生兒膽管閉塞的微狀包括皮膚、眼白呈黃色。（影片截圖）

另外，當時醫生叫父母注意小孩大便的顏色是否正常，芮芮媽媽那時候發現BB的大便有一次有點變淡，拍照給醫生看，之後帶BB去抽血檢查，發現很多指數異常。一連串的檢查之後，發現女兒患膽道閉鎖（又稱「膽管閉塞」），必須盡快進行手術，當時女兒只有約1個月大，術後留院了約1個月。

膽管閉塞成因不明

媽媽當時一度自責是否懷孕期間做錯甚麼、吃錯了甚麼，害了孩子變成這樣。其實「膽管閉塞」成因不明，加上有位病童家屬跟芮芮媽媽表示，因為她們勇敢不害怕，所以有膽道閉塞的BB才成為她們的孩子，芮芮媽媽才釋懷。

芮芮現時5歲，健康活潑，但需要定期回醫院進行檢查覆診，而家人開設了facebook專頁「我的膽道閉鎖寶寶」，紀錄了芮芮抗病及生活日常。醫生提及有患者在青少年時期肝臟或會出現惡化，即不排除芮芮將來或需要換肝保命。

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新生兒膽管閉塞

兒科專科醫生劉家輝曾在專欄撰寫有關「新生兒膽管閉塞」，指出本港每年約有9名初生嬰兒患先天性膽管閉塞，即平均每7,000名初生嬰兒中有1人。徵狀包括肝脾發大、大便變灰白色、小便呈茶色、出現阻塞性黃疸，皮膚、眼白呈黃色等，嬰兒出生後若不加以治療，情況會逐漸惡化，引致肝硬化、肝衰竭，甚至死亡。而手術後約有60%至80%病童或會出現，包括肝硬化等嚴重後遺症，最終需要換肝。

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責任編輯︰王明芳

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