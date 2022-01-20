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【眼睛去旅行】青衣有小學辦2日zoom遊學團 遊京都景點代購紀念品每人收400元

親子 18:58 2022/01/20

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有小學舉行Zoom遊學團，讓學生「眼睛去旅行」。

自疫情爆發以來港人一直未能出外旅遊，有小學藉着舉辦Zoom遊學團，讓學生「眼睛去旅行」。聖公會（香港）小學監理委員會《春雨》編輯委員會，日前為屬校聖公會何澤芸小學舉辦「眼睛賞世界——日本文化之旅」，每位報名學生需付400元港幣參與兩日行程，引來網民熱議。

為高小生舉辦Zoom遊學團

據聖公會何澤芸小學校網通告所指，《春雨》編輯委員會將在復活節期間，為學校五、六年級學生舉辦Zoom遊學團「眼睛賞世界——日本文化之旅」，讓同學安坐家中，用眼睛「暢遊」日本京都。

活動將於4月18及19日舉行，總名額多達450個。遊學團以Zoom平台進行，將有領隊、當地導遊及導師作出旁述。日本兩天遊行程豐富，每天行程由早上10時至下午5時，期間會有小休及午膳時間。旅遊景點包括京都大街小巷風光、清水寺、嵐山、大阪水族館及大阪環球影城USJ。

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兩日行程設互動環節

只看片段難免感到沉悶，旅程設有手工互動環節，包括鬼滅之刃摺紙教學、迷你浴袍製作及日本動漫布袋；亦會示範製作壽司，學生可跟隨步驟製作特別版壽司，惟新鮮食材須自備。行程最尾更可訂購當地紀念品。

日本兩日遊費用共$750港幣，扣除校方津貼，每位學生需要支付$400港幣。費用包括領隊及導遊服務費，以及所有手工材料。

非首年舉辦

教育界知情人士表示，Zoom遊學團不是學校構思舉辦，而是由聖公會編輯部門春雨的職員負責，該校非首次舉辦，上一次是遊學團的地點是馬來西亞。

通告被網民上載至Facebook後引來熱議，「好認真咁樣做一啲好荒謬嘅事情⋯⋯」、「會唔會zoom到瞓着, 自己上YouTube睇都得啦！」、「我去開Google 街景咪得囉！」、「上飛機嗰三個鐘頭係咪都要坐定定？」。

TOPick嘗試聯絡校方回應，但截稿前不果。

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責任編輯：王明芳

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