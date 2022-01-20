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【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息

社會 19:16 2022/01/20

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特首辦對於有政府抗疫專家顧問團成員向公眾作出相關講解後收到恐嚇信息，予以嚴正譴責。

銅鑼灣寵物店相繼有職員及顧客染疫，亦有倉鼠對新冠病毒呈初步陽性，漁護署日前強烈建議市民若在上月22日或之後在寵物店購買倉鼠等小動物，應交予署方作人道處理，事件引發社會熱議。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示有關決定「果斷明智」，其後收到恐嚇信息。詳情即看：【下一頁

行政長官辦公室發言人今日（20日）發表聲明，對於有政府抗疫專家顧問團成員向公眾作出相關講解後收到恐嚇信息，予以嚴正譴責。

發言人表示，特區政府是次決定和行動是基於科學原則和香港實際情況，以保障公眾安全為大前提。香港現時疫情嚴峻，並面對Delta及Omicron變異病毒株同時在社區傳播的切身威脅，果斷採取應對措施以免病毒在社區進一步擴散至關重要。對於有一小部分人士對抗疫工作採取非理性態度，甚至作出恐嚇專家的言論，特區政府強烈譴責，並呼籲社會各界繼續團結一致，攜手抗疫。

發言人強調，香港是法治社會，絕不容忍暴力及恐嚇等違法行為。特區政府抗疫專家顧問團各位成員在過去2年的抗疫工作中，一直在公共衞生、傳染病學和臨床經驗等範疇為政府提供專業意見，以科學和理論為本應對疫情，特區政府對此表示衷心感謝。若任何人以違法手段企圖影響有關專家的言行，特區政府定必嚴肅跟進，絕不姑息。

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記者：黃穎津

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