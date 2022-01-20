【限量版口罩】十字牌x MaskOn推出限定版口罩 $168入手收藏兼做善事
十字牌與MaskOn._ 攜手推出限定版口罩，呼應《十字牌只想你身體健康》的主題，提醒香港人，在困局下好好保重身體。每售出一盒口罩，十字牌將捐贈$20予北河同行，行動幫助更多社會上有需要的人。
最新影片推介:
十字牌x MaskOn._口罩設計概念來自十字牌牛奶及特色牛奶飲品，以#DAWN的奶白色象徵牛奶，分別配上4款產品代表色的耳繩：FRESH MILK RED （紅色）、HI-CAL GREEN（綠色）、SKIMMED MILK PINK（粉紅色）及PAPAYA MANGO（橙色）。
點擊大圖了解更多：
此外，口罩盒參照屋仔牛奶盒設計，盒內印有由MaskOn._設計師特意繪製的牛奶生產構想圖。隨盒附送精緻特別的迷你牛奶盒及乳牛立體拼圖，極具玩味及收藏價值。適逢農曆新年，每購買一盒口罩即附送十字牌邀請本地插畫師@hohoholahk設計的揮春一套(兩張)，數量有限送完即止。
於限定期間，MaskOn._位於銅鑼灣時代廣場及元朗形點 (YOHO MALL) 的兩間專門店會特別展出十字牌x MaskOn._ 合作期間限定裝飾。
十字牌x MaskOn._口罩規格及詳情
|尺寸及規格
|
L: 172mm x 93mm (+/-5mm)
每盒共20片 (4色耳繩各5片) —獨立包裝
|價格
|港幣$168
|級別
|
符合ASTM F2100-19 Level 2及EN14683 Type IIR標準
BFE、PFE和VFE ≥ 99%
(通過SGS認證可過濾細菌和小顆粒，病毒過濾效率等於或超過99％。)
|產地
|香港生產及包裝
|廠房：
|無塵車間達「ISO 14644 CLASS 7」標準及 ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準認證
發售日期及售賣點:即日起在MaskOn._官網及實體店
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編緝：張懿慧