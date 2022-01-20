【23條立法】政府今年擬提交37條草案　包括維護國家安全條例草案

▲ 政府計劃本年度提交37條草案，當中涉及《基本法》第23條。（經濟日報資料圖片）

新一屆立法會任期剛展開，政府計劃在2022年度，共提交37條草案予立法會，當中包括擬於下半年度提交維護國家安全條例草案，以落實《基本法》第23條。

行政署今日去信立法會內務委員會，提交擬在本年度提交的條例草案名單，一共涉及37條草案，其中保安局擬在下半年度，提交《維護國家安全條例草案》，落實落實《基本法》第23條，完善相關法律以維護國家安全，並就相關事宜訂定條文。

另外，商務及經濟發展局則會在上半年度，提交《版權(修訂)條例草案》，更新香港版權制度，以及加強在數碼環境中版權保護。

發展局則在下半年度，提交《城市規劃(修訂)條例草案》，用於精簡與土地發展相關的法定程序，加快土地及房屋供應，並研究同步修訂其他涉審批的條例，當局會審視，會否以單一給合條例草案，或個別法案形式處理。

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記者：陳宛彤