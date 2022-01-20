【裸聊騙案】警方搗破裸聊勒索犯罪集團　拘2男2女涉款42萬元

▲ 警方搗破裸聊勒索犯罪集團，拘2男2女涉款42萬元。（黃傑偉攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科聯同灣仔重案組昨日（19日）搗破一個活躍於本地的網上援交詐騙及裸聊勒索犯罪集團。行動中，警方拘捕2男2女，年齡介乎19至36歲，包括26歲主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人，罪名為以欺騙手段獲得財產及勒索。

灣仔警區重案組第一隊高級督察黃長俊指，該詐騙集團共涉18宗案件，涉及款項42萬元。警方由2020年1月至2021年9月接獲18名男受害人報警求助，受害人於社交網絡上認識到騙徒墮入騙局，其後以轉數快轉款入指定戶口。

網絡安全及罪案調查科經深入調查後鎖定一批涉案人士，警方指集團分工仔細，案中26歲男主腦及28歲女骨幹成員負責於網上偽裝為性感女子接觸受害人，其後以社交媒體方式聯絡，並訛稱提供援交及裸聊以誘使受害人墮入騙局。其餘19及36歲傀儡戶口持有人則負責接收及處理贓款。

灣仔警區重案組第一隊於昨日展開拘捕行動，拘捕集團4名成員。行動中，警方檢獲2部手提電腦、5部手提電話及8張銀行卡及信用卡。警方相信已瓦解一個活躍於本港網上援交詐騙及裸聊勒索集團，案中26歲男主腦現正扣留調查中，其余3人獲保釋候查。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組1B隊高級督察歐偉賢指，一般援交騙案手法騙徒會於網上聲稱可以提供援交服務，並指示受害人以轉數快或購入點數卡支付按金，之後會以不同藉口向受害人索取更多款項，直至受害人無力交出款項，騙徒便失去聯絡。案件中受害人與騙徒從未會面。警方於2021年1月至11月共接到1,655宗援交騙案，涉款5,900萬元。較2020年的全年858宗，損失款項3,200萬元上升兩倍。

歐偉賢續指，在裸聊勒索案件中，匪徒會誘使受害人拍攝出照片及影片，其後以發布受害人裸照及影片脅迫受害人付款。匪徒亦會於裸聊期間以木馬程式連結，複製受害人通訊錄，以發佈裸照及影片到受害人通訊錄中親友勒索受害人就範。警方於2021年1月至11月供接收到1,024宗裸聊勒索案件，涉款1,200萬元，相比2020年全年1,009宗及800萬元有大幅上升。警方重申，網絡世界並非無法可依，警方會繼續收集情報打擊騙案活動。警方呼籲市民於網上交友要小心謹慎，不要輕信網上連結，被騙徒有機可乘。

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記者：黃傑偉