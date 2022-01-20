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【DSE2022】考評局：密切留意疫情發展　如有變動會盡快公布

社會 19:42 2022/01/20

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考評局說，會密切留意疫情發展，如有變動會盡快公布。（資料圖片）

因應疫情發展，教育局今日（20日）宣布全港中學須在下星期一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期；學校可在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動。有中學校長指出，應屆中六生在疫情期間學習最受影響，十分關注他們的情況，亦有學校會容許學生在做足防疫措施下回校自修，詳情即看：【下一頁】

因疫情而停辦兩年的英國語文科口試將於3月底舉行。考評局回覆TOPick查詢時表示，將會密切留意疫情的發展，如有任何變動，會盡快公布。

按考評局早前公布的資料，英文科口試於明年3月29日至4月8日舉行，會增設防疫安排，包括考生於考試期間必須正確戴上自備的外科口罩，並於進入備試室及考室前用酒精搓手液清潔雙手；試場的座位安排亦會作出調整，以盡量拉闊考生座位之間的距離等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：馮琪雅、黃悅晴

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