【打擊冒牌】海關巡旺角通菜街　檢近5,000件冒牌貨物市值逾160萬元

▲ 海關今日（20日）在旺角通菜街出動過百名關員，巡查小販攤檔及打擊冒牌物品。（曾秋文攝）

海關今日（20日）在旺角通菜街出動過百名關員，巡查小販攤檔及打擊冒牌物品。行動中，發現其中2個出售冒牌物品的攤檔，並在附近大廈倉庫檢獲近5,000件冒牌貨物，估計市值超過160萬元。海關拘捕一名62歲男檔主及42歲女小販，他們涉嫌違反商品說明條例。

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海關版權及商標一般調查科署理指揮官石家諺表示，該批冒牌物品包括手袋、皮具、波鞋及衣服等，小販只會把少量的冒牌物品放在攤檔內，以減低被海關檢獲時的損失，而一般冒牌波鞋做工粗糙，市民不難察覺，售價由100至300元不等，是正貨的3至5成價錢，至於冒牌手袋售價則由數百元至2000元不等。

海關強調，農曆新年將至，海關會在假期前及新年期間繼續巡查打擊冒牌物品。

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記者：曾秋文