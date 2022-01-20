【學校疫苗氣泡】2月24日起教職員訪客須至少打1針　教師無打針視為缺勤禁在家授網課

▲ 教育局今日（20日）公布學校實施「疫苗氣泡」安排。（資料圖片）

教育局公布學校實施「疫苗氣泡」安排，2月24日起，除學生外，所有中小幼及補習學校教職員及到校訪客，均須出示至少已接種1劑疫苗記錄，僅孕婦及身體狀況不允打針者方可以3日一檢代替。若學校僱員因「擔憂疫苗安全及效用」等原因拒打針，將被視為「未有合理辯解而在工作地點缺勤」，局方指明學校不應批准其假期申請，強行回校工作者或會受到紀律處分，並禁止其進行任何網上或校外工作。

教育局日前指，截至本月5日，95%學校教職員至少已打1針，即尚有5%未打針（詳情即看：【下一頁】）。教育局今日（20日）向學校發通函，公布疫苗氣泡適用於所有教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，涵蓋所有教職員、校巴營辦商、學校小食部營辦商、家長、保姆及義工等，上述人士於2月24日起入校須出示至少已接種1劑疫苗記錄；所有由學校直接僱用的教學及非教學人員，若只接種了1劑疫苗，須在2月24日的8周內（即4月21日前）完成接種2劑疫苗。

局方指，僅兩類人士因健康原因而不適合接種，可獲豁免，包括具備有效醫學證明書以證明因身體狀況不允許接種疫苗，以及預先獲學校豁免的懷孕員工，但有關人士仍須每3天進行1次新冠病毒測試，並保存及向校方出示陰性檢測結果作記錄，只接受透過非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子進行的檢測，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受，上述人士可免費使用社區檢測中心檢測服務。

教育局強調，無打針或獲豁免學校僱員，將不獲准於非暫停面授課堂期間「進行任何線上或校外的教學或其他工作」，亦不會獲發以公帑支付的薪酬，學校管理層有責任按《僱傭條例》及《資助則例》處理員工的紀律事宜，校董會應按《僱傭條例》及《資助則例》管理員工表現，並執行合適的紀律處分，甚至解僱行動；私校及非參與幼稚園教育計劃應原則上跟從上述指引，確保學生的學習及利益不受侵害。

局方指明有關人士原則上「與未有合理辯解而在工作地點缺勤的員工無異」，有關缺勤將被視為未經許可的，學校管理層並無責任向有關人士批出員工假期。若有員工稱不能在安排實施前打針、擔憂疫苗安全及效用、或有健康狀況但未能出示有效的相關醫學證明書的職員，學校不應批准其在2月24日或以後因此而申請的假期。

局方續指，學校管理層應強烈要求所有仍未接種疫苗的員工盡快接種疫苗，並確保員工知悉未遵從者將在2月24日及以後不准進入學校範圍，若有關員工強行回校工作，將與「未經許可而進入學校者」無異，他們或會受到紀律處分，而視乎情況，甚至會面對法律行動，學校處理應與其他未經許可擅進學校範圍者的情況無異；有關員工如欲復工，必須出示其已接種疫苗或獲豁免證明。

局方指，學校須於疫苗氣泡安排推行前，盡快通知所有持份者，並提醒學校應妥善登記及保存有關疫苗記錄的名冊，以及相關教職員或人士已經完成檢測並呈陰性結果的記錄。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅