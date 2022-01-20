【學校疫苗氣泡】2月24日起教職員訪客須至少打1針　教師無打針視為缺勤禁教網課

▲ 教育局今日（20日）公布學校實施「疫苗氣泡」安排。（資料圖片）

教育局公布學校實施「疫苗氣泡」安排，2月24日起，除學生外，所有中小幼及補習學校教職員及訪客，均須出示至少已接種1劑疫苗記錄，才可入校，僅孕婦及身體狀況不允打針者可以3日一檢代替。若學校員工因「擔憂疫苗安全及效用」等而拒打針或未獲豁免，被視為「未有合理辯解而在工作地點缺勤」，局方指明學校不應批准其假期申請，強行回校工作者或會受到紀律處分，相關資助學校教職員亦不准進行任何網上或校外工作。

教育局今日（20日）向學校發通函，指疫苗氣泡安排不適用於學生，適用於教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者，涵蓋所有教職員、校巴營辦商、學校小食部營辦商、家長、保姆及義工等；僅兩類人士可獲豁免，包括「因身體狀況不允許接種疫苗，並具備有效醫學證明書以資證明」，以及「按個別情況預先獲學校豁免的懷孕員工」，但仍須每3天進行一次新冠病毒測試，而有關檢測必須透過非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子進行，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受，上述人士如欲使用社區檢測中心檢測服務，可獲豁免有關收費，並保存及向校方出示檢測結果作記錄。

局方指，學校須於「疫苗氣泡」安排推行前，盡快通知上述人士，並提醒學校應妥善登記及保存有關疫苗記錄的名冊，以及相關教職員或人士已經完成檢測並呈陰性結果的記錄。

至於，所有由學校直接僱用的教學及非教學人員，若只接種了1劑疫苗，須在2月24日的8周內（即4月21日前）完成接種2劑疫苗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：馮琪雅