【創新科研】中大13個研究獲研資局資助　涉及總額逾3,200萬

▲ 中大13個研究計劃，獲撥款總額逾3,200萬。（資料圖片）

香港中文大學多個學科的研究人員，獲香港研究資助局數項研究計劃的資助，總額逾3,200萬，涉及的議題包括微型機械人平台、幼兒體育運動教育計劃、益生菌等。

中大表示，研究人員的13個研究計劃，獲得研資局不同計劃的資助。其中3個項目獲「研究影響基金」2,100萬港元資助，涉款最多的研究為內科及藥物治療 學系教授于君，有關發展益生菌為的結直腸癌預防及輔助治療，獲逾900萬，資助年期為60個月；機械與自動化工程學系教授張立的研究獲逾600萬元，主題為用於血管內栓塞的微型機械人平台與群體磁性微凝膠。

另外，6個研究獲「國家自然科學基金委員會及研究資助局聯合科研資助基金2021/22」資助逾700萬，其中生命科學組別有中大生命科學學院教授許浩霖領導的研究項目；在醫學科學組別，矯形外科及創傷學系與生物醫學學院各獲一項資助；地球系統科學課程則獲得一項海洋與環境科學組別的資助；最後兩項屬於新材料科學組別，分別由機械與自動化工程學系及電子工程學系獲得。

物理系教授王建方的「電激發的手性表面等離激元納米腔」研究，獲法國國家科研署與研資局合作研究計劃撥款逾250萬，該計劃旨在香港與法國的科研人員就共同興趣的領域上的合作。

中大副校長岑美霞表示，中大的研究人員最近屢次在研資局的資助計劃中取得驕人成績，為他們感到自豪。她又說，中大2025策略計劃的主要研究範疇，為生物醫學及自動化科技領域。

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責任編輯：黃悅晴