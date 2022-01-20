【倉鼠感染】袁國勇：寵物店病毒基因與捷克早前爆疫近似　惟現「D427G」不明新突變

▲ 袁國勇回應有關倉鼠可能傳播新冠病毒的科學考量。（梁偉榮攝）

因應倉鼠可能傳播新冠病毒，漁護署於18日宣布將大約2,000倉鼠人道毀滅，以阻止可能經由倉鼠傳播人類的Delta變種病毒擴散。有關做法引起社會熱議。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）再透過問答回應爭議。

袁國勇表示，倉鼠也是生命，完全能夠理解市民痛心2千多隻小生命的逝世。但是現時共同面對的是一個全新的情況，希望市民理解。而這亦是當局第一次處理寵物感染Delta變種病毒的問題，要求市民從家裡把寵物交給政府處理。他也希望政府在處理這件事過程中，能多一些同理心。他表示，兒童在他們失去倉鼠而傷痛的時候，家人除了多陪伴和解釋外，亦應明白這次新冠病毒大流行是因為人類沒有愛惜大自然，尊重野生動物的生存和棲息地，以致病毒進入人類，甚至是寵物，最後要犧牲這麼多倉鼠的性命。

袁國勇又針對相關行動作出解釋。他指出，今日出現2例初步確診，一名女子是Little Boss寵物店的顧客，另一人是旺角 I Love Rabbit寵物店的顧客，該店有出售倉鼠，同時元朗I Love Rabbit一個倉鼠籠樣本呈陽性。（詳情即看：【下一頁】） 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，這顯示動物傳人的機率增加。袁國勇指，根據目前的證據鏈可以推斷，病毒有很大的機會是從倉鼠跳到人類身上。但是取得直接的證據比較困難，最大可能性是荷蘭或香港的人把病毒傳給了倉庫裏的倉鼠，然後被感染的倉鼠在寵物店交叉感染擴大了病毒量，並傳到人類身上。

他續指，倉鼠很容易被新冠病毒感染，發生動物之間病毒的傳播和變異，牠們感染後會釋出病毒，有可能傳給人類。人和動物之間相互傳播病毒的局面非常危險，因為在倉鼠互相交叉感染的過程中，可以有基因突變，引起毒力抗原或傳播率的改變。倉鼠被感染後未必立刻發病，也未必有明顯的病徵，但是會釋放大量病毒，病毒量一般在7日或以後才會降至低水平。

袁國勇又指出，寵物店發現的病毒，經過基因測序發現與去年12月捷克爆發的病毒基因序列最接近，但並不完全相同。寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，而捷克的病毒上面沒有檢測到這突變，這顯示寵物店發現的病毒可能是一個新的突變。 他稱現在還不確定這個突變病毒是在倉鼠的體內產生後再傳染給人，還是在人的體內產生，亦不知道這種突變體的傳播性或毒力。面對這多個未知因素，如果不盡快阻止這種變異病毒在社區傳播，它可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。袁國勇表示，最安全的方法唯有是忍痛犧牲倉鼠，以阻止這種可能來自倉鼠的Delta病毒株的爆發。

有人建議將倉鼠送往檢疫，袁國勇則表示，對於已經染疫的動物，不能簡單把牠們養在普通的籠子「隔離」。籠子需要有獨立的空氣循環系統，釋出的空氣需要經過無害處理，這些要求只有P3實驗室可以做得到。根據嚴格規定，所有曾進入P3實驗室的動物，必須在實驗完成後進行人道處理。漁護署也沒有足夠的動物檢疫設施、人力和測試能力。而倉鼠被感染後未必會有很明顯的徵狀，但會產生大量的病毒。判斷倉鼠是否感染需要專業的檢測人員和儀器，不是一般人可以應付。看護感染的倉鼠對環境要求非常高，市民家中沒有設置符合獨立空氣循環的寵物生活環境，沒有辦法把病毒和人隔離，這會增加染疫的風險。袁國勇呼籲民眾，把在12月22日或之後購入的倉鼠，盡快交予漁護署，而家人應盡快進行核酸檢測。

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記者：黃穎津