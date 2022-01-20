【大律師公會】杜淦堃無競爭下當選主席　不認同香港法治已死

▲ 資深大律師杜淦堃獲選為新一任大律師公會主席。（資料圖片）

資深大律師杜淦堃在無競爭下，獲選為新一任大律師公會主席，副主席則由另外兩名資深大律師毛樂禮及陳政龍當選。他表示，

大律師公會執行委員會今改選，杜淦堃在無競爭下，接替資深大律師夏博義（Paul Harris）擔任主席。杜淦堃今晚見記者時表示，過往一段時間，香港面對了很多挑戰，有人對法治觀感改變，有人變得悲觀，有人做出一些不尊重法官、法庭或攻擊司法制度的行為，認為大律師公會應以專業精神和知識，向社會各持份者推廣法治。

他表示，不覺得香港法治已死，強調法律界每日都有很多人努力地維護法治，為香港的法治履行職務。對於公會曾被批評政治化，杜淦堃強調，大律師公會是專業團體，在法治議題上，有社會責任發聲，但如果是政治議題，不應由公會處理，他承認，政治議題和法治議題或有重疊的地方，表示未來要好好拿捏。他又稱，有信心、有渠道在未來日子，和港府及中央保持緊密溝通。

另外，基本法23條本地立法方面，杜淦堃表示，大律師公會希望有關條例草案推出時，能夠提供意見，強調會積極參與。

杜淦堃自2017年起獲任命為高等法院暫委法官，擅長處理商業及民事訴訟，他近日在霍家爭產案代表長房長子霍震霆。

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責任編輯：林曉君