【新冠肺炎】今日增2宗無源頭初步確診　分別住荃灣名逸居及長沙灣邨長欣樓

▲ 今日增2宗無源頭初步確診，分別住荃灣名逸居及長沙灣邨長欣樓。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心公布，今日（20日）新增14宗確診個案，以及20餘宗初步確診。

初步確診個案中，有2宗暫未找到感染源頭。第一宗個案涉及一名37歲男子，居於荃灣沙咀道363號名逸居第一座。他於觀塘興業街23號寶業大廈12樓C室工作，最後上班日期為1月18日。他1月18日出現咳嗽，1月19日向私家醫生求診，同日採集的樣本檢測結果呈初步陽性。他曾於2021年5月7日、5月28日及2022年1月14日在香港接種3劑復必泰。

第二宗個案涉及一名24歲男子，居於長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓。他於葵涌和宜合道22號1樓工作，最後上班日期為1月17日。他1月17日開始出現流鼻水及喉嚨痛，同日向私家醫生求診，1月18日採集的樣本檢測結果呈初步陽性。他曾於2021年6月3日及7月2日在香港接種2劑復必泰。

政府今晚將上述病人居住的大廈作出限制與檢測宣告，並會增加於同一大廈居住或工作人士的強制檢測次數。同時，他們於潛伏期到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津