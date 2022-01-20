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受網上遊學團啟發　劉國勳綫上帶團遊北部都會區

政治 22:51 2022/01/20

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劉國勳安排視像考察團，介紹北部都會區。（劉國勳Facebook）

疫情下無法出國旅行，青衣一間小學舉辦Zoom遊學團，每位750元旅費「遊日本」，引起網上熱話。民建聯立法會議員劉國勳亦加入「抽水」，更舉辦「眼睛賞北都視像考察團」，在Facebook帶市民去旅行！

劉國勳今日在社交網站上載影片，帶一眾網民遊歷未來的北部都會區。本身是新界北當選的劉國勳，更親自化身專業領隊聲音導航，介紹區內不同景點，包括尖鼻咀、深圳灣公園紅樹林自然保護區等美景。

他透露，從政府推出北部都會區發展計劃以來，不少企業及團體找他帶團考察。而他早前亦多次為傳媒舉辦導賞團，可謂「領隊」經驗非常豐富。

至於今次忽發其想大搞「虛擬團」，劉國勳就笑言是受Zoom日本遊學團而「突破盲腸」。他在帖文中亦加入標籤（hashtag），直指「團費唔使750蚊」！

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撰文 : 傅流螢

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