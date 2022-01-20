【學校疫苗氣泡】未打針教師在家工作或惹爭拗　檢查家長訪客針紙恐釀混亂及私隱問題

▲ 教育局公布學校下月24日實施「疫苗氣泡」安排，學界關注會引起私隱問題等。（資料圖片）

教育局最新公布下月24日起學校實施「疫苗氣泡」安排，除學生外所有到校人士均須至少打1針，聲稱「擔憂疫苗安全」或無醫生紙證明不宜打針的學校僱員，將被視為缺勤，強行回校工作或會受到紀律處分，遭局方禁止進行任何網上或校外工作。有校長形容局方指示嚴肅，方便學校執行，惟據知部分教師憂疫苗副作用無打針，有校長擔心會有教師要求在家工作（WFH）如教網課等，引發爭拗，並關注檢查訪客針紙會引起私隱問題。

教育局日前指，截至本月5日，全港有約5%學校教職員未打第1針，但未有詳細披露其原因（詳情即看：【下一頁】）；局方最新發出通函指出，學校管理層應「強烈要求」所有仍未接種疫苗的員工盡快打針（詳情即看：【下一頁】）。

資助小學校長會名譽主席張勇邦形容，局方指示嚴肅、清晰，方便學校執行，可向拒打針者出示局方字眼，可向對方說「唔係學校脅迫你㗎」，並相信大部分學校教職員已配合當局要求完成接種。

直資學校議會主席陳狄安則指，知悉部分教職員或訪校人士因擔心疫苗副作用等，而以定期檢測取代，坦言對學校管理層而言，要對他們作出勸喻有一定挑戰，若有關人士屆時仍拒紀打針，或會影響學校工作。

局方通函強調，無打針或未獲豁免學校僱員，將不准於非暫停面授課堂期間「進行任何線上或校外的教學或其他工作」，校董會應管理員工表現，並執行合適紀律處分或解僱。陳狄安指，恢復面授課堂時，一般理解教師需親身在校工作，進行教學及學生關顧工作等，但他不排除會有未打針的教職員要求在家工作（WFH）如教網課等，引發爭拗，有關學校需跟校董會商量處理方法，盼當局向學界提供相關指引。

局方亦提醒學校應妥善登記及保存有關疫苗記錄名冊，以及檢測結果記錄。陳狄安指，學校需安排人手在校門檢查針卡或檢測紀錄，料會加重學校行政工作，即使當局調整「安心出行」應用程式，以不同顏色標示已打針人士，但有健康原因者可申請豁免以3日一檢取代，放學時段很容易「睇漏眼」，

特別是小學，一大堆家長、幾百人入嚟接小朋友，係咪可以睇到所有家長「安心出行」、針紙或者檢測報告呢？

另有校長關注學校保存非僱員打針紀錄或引起私隱問題，質疑校車司機及保姆紀錄應否由校車公司把關保存，而到校外賣員打針紀錄亦難以查核等。

教育局今日（20日）向學校發出通函公布「疫苗氣泡」安排細節，指明若學校僱員稱不能在安排實施前打針、擔憂疫苗安全及效用、或有健康狀況但未能出示有效的相關醫學證明書的職員，學校不應批准其在2月24日或以後因此而申請的假期。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：馮琪雅