【疫苗接種】5歲起幼童今起開打　幼童家長取態猶豫　復課料可提高接種率

▲ 5至11歲兒童今日（21日）及2月16日起，可分別開始接種科興及復必泰疫苗。（資料圖片）

5至11歲兒童今日（21日）及2月16日起，可分別開始接種科興及復必泰疫苗，幼童家長取態料較猶豫，有小學校長亦指目前小學、幼稚園停面授課堂，家長自行帶子女到疫苗接種中心的意欲或較低，料復課後安排到校接種可提高接種率。

九龍城區家長教師會聯會會長曾慶華坦言，家長對於安排子女打針「一定會猶豫」，尤其是年紀較小的學生家長，大部分持觀望態度，育有兩名子女的他，早前亦曾擔心打針引發心肌炎，而煞停就讀中一的女兒打針安排，目前只打第1針；但隨著第5波疫情轉趨嚴峻，包括他在內不少家長對疫苗接種的意欲增加，或會趁著考試期完結、學校停課期間安排子女打針。

資助小學校長會名譽主席張勇邦形容，幼、小家長對於子女打針心情矛盾、忐忑，籲專家多解說幼童打針有何副作用，以及若幼童中招對健康有何影響，讓家長評估風險。鳳溪第一小學校長朱偉林則預料假期的接種率會較低，以往其他疫苗接種，以到校接種的效能較高，既方便家長毋須自行安排時間帶子女打針，學生在校打針亦容易受朋輩影響，「你打我又打，容易提高接種率」。

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記者：馮琪雅