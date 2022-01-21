  • 17°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 00:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級傳播】巴籍婦丈夫曾到北河街一帶擺地攤　1月10日或以後曾光顧相關小販人士須強檢

社會 00:09 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮(中)。(陳靜儀攝)

葵涌邨逸葵樓爆發多宗確診個案，當局初步調查發現與個案13,064為源頭，即巴籍婦46歲丈夫到過葵涌邨3幢大廈的垃圾房收集物件，然後帶到深水埗南昌街、北河街地檔擺賣，引發該廈連串爆發。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，由於個案13,064深水埗南昌街地檔擺賣，當局會將北洞街街市圍着的4條街、在1月10日或以後需到過光顧小販的市民需強檢，而綠葵樓及仙葵樓同樣納入強檢，曾工作過的清潔工列密切接觸者，

另外，寵物店Little Boss的倉鼠樣本陽性，港大專家袁國勇指港大微生物學系在大埔倉抽100隻倉鼠檢驗，3隻肺部及血清陽性，他指有3%倉鼠受病毒感染，而基因排序初步結果，傳人機會好大，「現在有幾強證據，DELTA病毒出現的基因特變，由倉鼠傳人機會大，早前的決定正確 。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
19:16 2022/01/20
【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
【封區檢測】天水圍天盛苑盛謙閣、荃灣名逸居第一座等3區強檢　涉初步確診變種病毒【不斷更新】
19:02 2022/01/20
【封區檢測】天水圍天盛苑盛謙閣、荃灣名逸居第一座等3區強檢　涉初步確診變種病毒【不斷更新】
【超級傳播】逸葵樓16宗確診涉12單位11不同座向　疑巴籍婦丈夫曾到大廈垃圾房收物件引爆疫情
23:37 2022/01/20
【超級傳播】逸葵樓16宗確診涉12單位11不同座向　疑巴籍婦丈夫曾到大廈垃圾房收物件引爆疫情

你可能感興趣

【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
19:16 2022/01/20
【倉鼠人道毀滅】抗疫專家顧問團收恐嚇信息　特首辦：嚴肅跟進絕不姑息
【封區檢測】天水圍天盛苑盛謙閣、荃灣名逸居第一座等3區強檢　涉初步確診變種病毒【不斷更新】
19:02 2022/01/20
【封區檢測】天水圍天盛苑盛謙閣、荃灣名逸居第一座等3區強檢　涉初步確診變種病毒【不斷更新】
【超級傳播】逸葵樓16宗確診涉12單位11不同座向　疑巴籍婦丈夫曾到大廈垃圾房收物件引爆疫情
23:37 2022/01/20
【超級傳播】逸葵樓16宗確診涉12單位11不同座向　疑巴籍婦丈夫曾到大廈垃圾房收物件引爆疫情
倉鼠 強制檢測 綠葵樓 葵涌邨 生物學 記者 袁國勇 葵涌 深水埗 大埔

最高瀏覽

【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
09:21 2022/01/20
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
12:00 2022/01/20
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
【中學停課】消息：教育局研究中學下周一停面授課堂　中六則可彈性處理
10:47 2022/01/20
【中學停課】消息：教育局研究中學下周一停面授課堂　中六則可彈性處理