【超級傳播】巴籍婦丈夫曾到北河街一帶擺地攤　1月10日或以後曾光顧相關小販人士須強檢

▲ 衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮(中)。(陳靜儀攝)

葵涌邨逸葵樓爆發多宗確診個案，當局初步調查發現與個案13,064為源頭，即巴籍婦46歲丈夫到過葵涌邨3幢大廈的垃圾房收集物件，然後帶到深水埗南昌街、北河街地檔擺賣，引發該廈連串爆發。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，由於個案13,064深水埗南昌街地檔擺賣，當局會將北洞街街市圍着的4條街、在1月10日或以後需到過光顧小販的市民需強檢，而綠葵樓及仙葵樓同樣納入強檢，曾工作過的清潔工列密切接觸者，

另外，寵物店Little Boss的倉鼠樣本陽性，港大專家袁國勇指港大微生物學系在大埔倉抽100隻倉鼠檢驗，3隻肺部及血清陽性，他指有3%倉鼠受病毒感染，而基因排序初步結果，傳人機會好大，「現在有幾強證據，DELTA病毒出現的基因特變，由倉鼠傳人機會大，早前的決定正確 。」

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記者：蘇文軒