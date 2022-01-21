【倉鼠感染】漁護署譴責阻礙他人交出倉鼠行為　已報警促交回倉鼠

▲ 連日有市民交出飼養倉鼠。截至1月20日，漁護署新界南動物管理中心共已接收68隻倉鼠。(資料圖片)

就有人在漁護署新界南動物管理中心外阻礙市民交出倉鼠，及接收市民原擬交予漁護署的倉鼠。漁護署深夜發稿譴責有關行為，強調此舉阻礙部門的工作，並可能對其本身及公眾構成衞生風險。漁護署要求他們立即停止這些行為，並交回已取走的倉鼠。漁護署亦已就事件報警，如果有關人士繼續有關行為，或未有交回已取走的倉鼠，漁護署必定嚴肅跟進及交由警方處理。

漁護署強烈建議市民將去年12月22日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理，是基於有寵物店店員確診變種新冠病毒，漁護署亦在有關寵物店抽取的多個倉鼠樣本上，檢出病毒陽性，故有證據顯示有關倉鼠已經受病毒感染。截至1月20日，新界南動物管理中心共已接收68隻倉鼠。

由於倉鼠染疫後未必立即病發，即使現時檢測陰性並不代表有關倉鼠一定未受感染，「換言之，接觸或飼養該些倉鼠會引致感染及病毒散播的風險。」漁護署強烈建議市民將去年12月22日或之後於本港寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理，至於之前購入的倉鼠，市民可繼續飼養。

發言人重申：「根據該署記錄，近期只有去年十二月二十二日及今年一月七日的兩個批次的倉鼠進口香港，漁護署徵詢專家意見後，認為該兩批倉鼠帶有2019冠狀病毒病病毒的風險較高，而此前進口香港的倉鼠其相關風險則較低。​在保障公共衞生的大前提下，發言人要求有關人士立即停止阻礙市民交出倉鼠，並交回已取走的倉鼠。

另外，鑑於近日因強制檢疫人士數目上升，而需要將其寵物交予漁護署進行檢疫和獸醫學監察的數目大幅增加，該署需要騰出更多空間應付需要，漁護署宣布由1月21日起啓動新界南動物管理中心作為另一個與新冠狀病毒病個案有關的動物檢疫設施。該中心除接收市民於去年12月22日或之後於本港寵物店購買的倉鼠外，將暫停對外開放及接收所有其他動物，直至另行通知。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯 李志強

