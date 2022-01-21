【封區檢測】長沙灣邨長欣樓及荃灣名逸居第一座完成檢測　無發現陽性檢測個案

▲ 穿上全套保護裝備的工作人員進入長沙灣邨長欣樓檢測。（ 陳靜儀攝）

政府昨晚（20日）圍封長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓及荃灣沙咀道363號名逸居第一座，均無發現陽性檢測個案。

荃灣沙咀道363號名逸居第一座，截至今日凌晨零時，約590名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約220戶，當中約15戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

九龍長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓，截至今日凌晨零時，1640人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。亦在「受限區域」內派員到訪782戶，當中57戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐