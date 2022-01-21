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【封區檢測】長沙灣邨長欣樓及荃灣名逸居第一座完成檢測　無發現陽性檢測個案

社會 09:38 2022/01/21

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穿上全套保護裝備的工作人員進入長沙灣邨長欣樓檢測。（ 陳靜儀攝）

政府昨晚（20日）圍封長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓及荃灣沙咀道363號名逸居第一座，均無發現陽性檢測個案。

荃灣沙咀道363號名逸居第一座，截至今日凌晨零時，約590名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約220戶，當中約15戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

九龍長沙灣東京街9號長沙灣邨長欣樓，截至今日凌晨零時，1640人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。亦在「受限區域」內派員到訪782戶，當中57戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【靚太廚房】大廚教揀靚花膠海參+浸發貼士　墨西哥海參性價比高浸發後大6倍

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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