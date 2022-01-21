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【女團COLLAR】取代譚旻萱接下COLLAR首個全員代言廣告　著校服重現《前傳》MV造型？

娛樂 10:41 2022/01/21

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COLLAR取代譚旻萱全員接下首個代言廣告，按傳統換校服重現《前傳》MV造型？

女團COLLAR正式成團出道連兩星期時間也不到，已成關注話題。據悉COLLAR更已接下首個全員代言工作，8名成員將齊齊為運動飲品拍廣告，並將於下周一（1月24日）出席簽約活動。

該品牌形象充滿青春與活力，未知COLLAR於廣告中是否有機會重現在《全民造星IV》主題曲《前傳》MV中的學生妹造型。

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全員拍廣告

COLLAR的8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、SoChing（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖從ViuTV選秀節目《全民造星IV》中出道，第一首主打歌《Call My Name!》的MV上架只7日已衝破150萬點撃大關，人氣超強。

各位成員各自陸續收到各大品牌的邀約，為其擔任代言人、出廣告帖文等，近日有消息指出，COLLAR的8位成員即將合體，接下全團首個代言廣告，並將於下周一舉行簽約儀式。

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（經濟日報圖片）

女神任代言人

該運動飲品品牌的上一位代言人譚旻萱（Mandy），曾為MIRROR成員Edan（呂爵安）的歌曲《E先生 連環不幸事件》任MV女主角。

Mandy清純可人的感覺非常貼合品牌的形象。該品牌過去「提拔」過不少日本的新晉女星，包括綾瀨遙、中條彩未、宮澤理惠、川口春奈等亦都為其拍攝過代言廣告。

【MIRRORXCOLLAR】ViuTV創作精髓在於尊重觀眾　魯庭暉：年青是心態

（影片截圖）

COLLAR再扮學生妹？

早於《全民造星IV》正式開播之前，節目組推出了3個造星主題曲《前傳》的MV，參賽者換上日本風校服，烈日當空下大曬青春洋溢的感覺。

當時已被網民指MV的「畫風」與今次COLLAR代言的品牌風格非常神似，未知今次COLLAR接拍廣告，是否會重現《前傳》中的學生妹造型。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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