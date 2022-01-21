【中學停課】暫停面授課堂是艱難決定　蔡若蓮：平衡學生學習需要及疫情風險

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教育局昨日（20日）宣布全港中學（包括提供非本地課程的學校）須在下星期一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，與現時全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的安排一樣，直至學校農曆新年假期。教育局副局長蔡若蓮今日表示，主要考慮平衡學生學習需要及疫情風險，所以在綜合不同因素後作出艱難的決定。

被問到為何現時才停課。教育局副局長蔡若蓮接受電台訪問時指，一直留意疫情發展情況，主要考慮平衡學生學習需要及疫情風險，每次都要綜合考慮所有因素後評估風險，需作出艱難決定。今次主要考慮到疫情愈趨嚴重，出現不明源頭確診個案，亦在社區有隱形傳播鏈，第二是觀察到學校有同學確診，令不少師生要接受強制檢測或檢疫，第三就考慮到現時變種病毒傳播力非常強，所以由於幼稚園及小學的學生年齡較小，決定全面停止面授課堂。而中學因學生較成熟和有疫苗保護等考慮因素，下周一才開始暫停面授課堂。

被問到有否低估omicron傳播速度。她稱每次決定都與專家緊密聯繫溝通，要視乎客觀情況，今次決定考慮到在疫情影響下，學生的學習不時受到影響，所以若風險不大，都不想影響學生的正常學習生活。對於中六學生上半天課，如何採取嚴謹防疫措施。她則表示每日入校園前要量度體溫及潔手，保持座位距離及學校清潔衞生，在學校不要有除口罩的活動等，如人數太多的活動要分散在不同地方。

另外，提到所有中小幼及補習學校教職員及到校訪客，均須出示至少已接種1劑疫苗記錄。她表示措施是基於保護學生，希望家長諒解，若教職員不符合疫苗氣泡，不能進入校園，導致不能履行工作，會視作無理缺勤，亦不能以此情況批出員工假期，因為學校無責任這樣做，如教職員強硬進入校園，會被視作未經許可進入，有機會要接受紀律處分，或面對法律後果。

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記者：余思嵐