【虎進金來】虎年別注手袋大檢閱　Ferragamo國畫風Moschino玩轉粟米片

▲ 壬寅虎年將至，各大奢華品牌均推出虎年別注版手袋。

還有一個多星期就踏入中國傳統農曆新年，今年來到虎年，有人說這年頭香港吃盡苦頭，如果再「苦」下去就難以過活，但另一個說法卻是踏入新年定必虎虎生威，畢竟世事難料，未來的事無人可知，倒不如大家應節一番，拿個虎袋上路，將疫情惡菌嚇得打退堂鼓。

Salvatore Ferragamo老虎國畫

有別於其他外國品牌，這一次Salvatore Ferragamo徹底地投入中國，找來中國藝術家孫原和彭禹合作，推出以虎年生肖為靈感的印花圖案，手袋圖案受傳統國畫啟發，老虎、鶴、鷹、鹿和猴子等一起在中式的草叢中嬉戲，展現出愉快、朝氣蓬勃的新氣象，如此中國味濃得化不開的手袋圖案，不知道大家又會否對它虎視眈眈？（售價未定/圖片品牌提供）

▲ Salvatore Ferragamo虎年別注手袋。（售價待定/圖片由品牌提供）

Anteprima幸運曲奇

相比於其他時裝品牌將手袋披上虎紋圖案，Anteprima wireBag可說是動腦筋的一員，其中的一款賀年wirebag以西方的fortune cookies為靈感，寓意幸運、財富和成功，而且更一口氣推出12 種代表不同生肖的顏色，留意的是每個手袋會隨機贈送絲巾及幸運字條，保證大家打開手袋如福袋幸運一齊來。（$3,295-$4,695/圖片品牌提供）

▲ Anteprima wire bag新年版。 （$3,295-$4,695/圖片品牌提供）

Berluti老虎刺青

從來為了農曆新年生肖而推出的手袋都好像只有為女士而設，今年終於有男裝品牌加入戰團為男士服務，來自法國Berluti將品牌標誌性的Venezia皮革由Patina古法染成焦糖色，配老虎刺青圖案，再以Scritto圖紋作點睛之用，用虎視眈眈來形容絕對擔當得起。（$35,000/圖片品牌提供）

▲ Berluti虎年別注背囊。（$35,000/圖片品牌提供）

Delvaux百年大貓

來自比利時的百年老字號Delvaux為了迎接中國傳統的虎年，推出了全新的Brillant PM手袋，Latte色的外觀，而尺寸則介乎於中號和迷你款之間。此外，更特別附上一個皮革製的老虎掛飾，老虎掛飾的背後有兩片顏色皮塊代表這頭大貓由多彩的叢林而出，象徵虎嘯山林的膽識。（$54,600/圖片品牌提供）

▲ Delvaux虎年別注手袋。（$54,600/圖片品牌提供）

Tory Burch老虎玩偶

為了慶賀中國虎年，時裝品牌都以多元化作大包圍促銷，但在系列中總有最搶眼的一員，例如Tory Burch的虎型玩偶造型手袋就最得筆者歡心，以輕鬆有趣的手法表達中國傳統節日，就算過了新年使用時亦沒有半分尷尬情況出現。（$5,950/圖片品牌提供）

▲ Tory Burch虎年別注手袋。（$5,950/圖片品牌提供）

Moschino粟米片賀歲

圖中的一盒絕對不是粟米片，而是一個真皮clutch，有這鬼主意的正是Moschino的創作總監Jeremy Scott，他將栗米片的Tony老虎圖案喻意虎年，如此顛覆中國傳統生肖，時裝界還只有他一人有勇氣可以做到。（$8,200/圖片品牌提供）

▲ Moschino虎年別注clutch。（$8,200/圖片品牌提供）

▲ Moschino虎年別注clutch。（$8,200/圖片品牌提供）

Fendi西伯利亞之虎

雖然護生和環保之聲不絕於耳，但對一整個世紀以生產皮草起家的Fendi來說，品牌自有它堅持，不過，品牌在處理虎年系列時，雖然以西伯利亞的老虎皮毛為創作靈感，但手袋上出現的虎紋面料來自編織機精心編造，然後放諸在品牌經典的Baguette手袋上，令這個「法國麵包」帶來不一樣的中國色彩。（左 $23,800、中 $17,500、右售價特定/圖片品牌提供）

▲ Fendi虎年別注Baguette手袋。（左 $23,800、中 $17,500、右售價特定/圖片品牌提供）

產品查詢：Anteprima Wirebag（2175 0168）、Berluti（2343 0855）、Delvaux（3583 1223）、Fendi（2524 1339）、Moschino（2525 4706）、Salvatore Ferragamo（2110 0668）、Tory Burch（3106 2138）

記者：何偉雄