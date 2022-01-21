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【賀年食物】防止便秘生口瘡 中醫建議兒童不宜進食的賀年食物

兒童健康 10:56 2022/01/21

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中醫推介兒童不宜過量進食的賀年食物。

每逢新年，到親戚朋友家拜年，除了逗利是外，小朋友們最期待的當然是各家各戶的「寶盒」！左一手瓜子、右一手朱古力，嚐完一家又一家。但家長們必須注意，小心勿中美食陷阱導致樂極生悲......

小孩乃陽熱之體，過食溫熱辛燥之品則容易助熱生火，熱邪耗傷津液，胃熱則易生口瘡、腸熱則易致大便乾硬、便秘。以下屬性偏燥熱的賀年食品，小兒童應避免過食。

油炸食物：炸油角、笑口棗、蛋散、煎堆

加工果仁：蜂蜜牛油杏仁、鹽焗開心果、芥辣豆

零食：朱古力、牛油曲奇、餅乾

以上美食建議每日進食不超過5件。

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除此之外，一些難消化的食物如：各樣傳統糕點（蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕、芋頭糕等），以及糖份高的賀年食品如：糖果、糖蓮子、糖蓮藕、糖椰絲，亦應注意進食量。

因小孩的脾胃發育未全，消化功能較成人差，過食油膩和甜食容易影響脾胃運化，導引痰濕內生，痰濕留於體內日久不袪則會鬱成邪熱，最終造成濕熱體質。濕熱之邪鬱蒸胃腸應會出現口氣、大便黏滯難排等症狀。

少吃多滋味，多吃壞肚皮，喜慶節日不忘飲食管理，避免樂極生悲。
 

撰文 : 陳洛醫師

便秘 零食 朱古力

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