【IT狗】內向Frankie被視為MIRROR隱形人　陳瑞輝憑演Never獲讚最靚仔毒男

▲ MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）憑ViuTV劇《IT狗》大受歡迎。

人氣男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）和邱士縉（Stanley）有份參演的ViuTV劇《IT狗》，每晚向觀眾發放笑彈，成為網上熱話。

當中，一直被指是「MIRROR隱形人」的Frankie今次憑《IT狗》的「負皮」Never一角彈起，木獨兼心態超負面的Never令觀眾看得開心過癮，素來被稱擁有盛世美顏的Frankie更獲封為最靚仔毒男。

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精簡金句王

Frankie於當日《IT狗》記者會已自稱角色是「氣氛小偷」，令觀眾一直期待着他所演的Never出現，結果每次Never出場的話總會為大家送上各種金句。而現實內，Frankie於也是MIRROR當中經常說精簡金句的一員，因而亦有「智者」之稱。

Frankie曾於TOPick專訪中指，Never是個性格沉鬱、充滿負能量的人：「這點跟我很不像，我是個喜歡笑的人，Never連笑也要學習。但我跟Never一樣，平時都會『語出驚人』，算得上是個『智者』。」

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首度拍劇的Frankie對於參演喜劇感到開心：「喜劇形式的班底會比較輕鬆，而我的角色比較異常，所以跟導演有很多溝通，他會教我拿捏節奏和反應，劇中亦有很多好戲之人，在合作中也學到很多。」

他希望借用「IT狗」的標籤引起IT人的共鳴：「我們都經常被人標籤，IT狗跟我們的處境差不多，看大家能不能轉危為機。」Frankie又從角色中學會要把心底話說出口：「甚麼都不說會惹人誤解，再聰明也沒用。」

《IT狗》中的Never表情木獨呆滯，說話負面且語調援慢，卻充滿喜感深得觀眾歡心。劇中不少金句都出自於Never口中，包括：「難道我有得Say嗎？」、「樂觀地悲觀係我嘅價值觀。」、「冇嘢係有可能。」，並成為觀眾討論焦點之一。

昨晚（1月20日）播出的《IT狗》，講述Never寫一個Touch Wood Apps，稱讓人說不吉利說話時可以「Touch Wood」，劇情十分好笑，而即晚亦已有皮寶寶（Frankie粉絲）真的製作Touch Wood Apps，十分有心。

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MIRROR隱形人

舞蹈員出身的Frankie於2018年參加《全民造星》且於30強止步，其後因經理人寶姐跟花姐（黃慧君）稱讚他長得帥氣，而令本來覺得他存在感低的花姐最終決定簽他成為MIRROR成員之一。

團中顏值擔當及跳舞擔當的Frankie過去不及其他MIRROR成員多演出機會，且未有Solo歌曲推出，因而被指是男團中的隱形人。

不過一直默默耕耘的Frankie開始入屋，他跳舞時獲讚魅力十足，加上每次表演都保持臉上笑容予人陽光感覺，觀眾緣不錯。最近熱播的《IT狗》令他的演技有所發揮，漸漸深得觀眾喜愛。

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Frankie與不少圈中人有各種關係，他跟樂隊Supper Moment主音陳仕燊（Sunny）為中學同學、歌手許廷鏗為小學同學、前TVB藝員「細龍太」陳偉琪為堂兄妹。

此外，用情專一的Frankie跟圈外舞蹈員女友相戀約13年，偶爾會公開放閃，羨煞旁人。