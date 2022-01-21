【升中面試】荃灣Band 1英中可風中學　中一面試創意問題須英文作答

▲ 可風中學的面試問及創意問題。

2022學年一中自行分配學位已於1月17日截止申請，各校面試時間不一，大多安排於2月至3日舉行，要獲得心儀中學取錄，就要在面試中爭取更好的表現。可風中學(嗇色園主辦)是位於荃灣的資助男女校，作為區內的Band 1英中，過往的面試多以英文進行，除了要求學生分享個人經歷，亦問及一些創意題目。

位於荃灣的可風中學（嗇色園主辦）是Band 1英文中學，創校於1974年，屬資助學校免學費。可風歷年在DSE的成績均超越全港平均數，去年有93.4%學生考獲「33222」成績，符合入讀大學最低門檻，遠超全港平均的42.1%；而且高達95%考生經聯招獲派學位，成績非常理想。

根據學校網頁資料，可風中學2022學年提供41個自行分配學位的學額，面試將於3月13日舉行，所有報名的學生均有面試機會。而收生甄選準則如下：

學業成績 40%

面試表現 45%

課外活動及服務 15%

操行B級或以上

可風中學以英文為主要教學語言，注重兩文三語及數學訓練，同時強調全面及均衡的發展，提供不同的體育、音樂及課外活動。初中開設STEM教育，培養學生應用知識和技能、創造、協作和解決問題的能力。

中二及中三採用「能力分組教學」，開設精英班和中、英輔導班，設計針對性的課程。中一至中六不同科目亦有拔尖保底班，照顧學習差異。

最新影片：

過往面試題目

補習社「高科技教育中心」負責人蘇廸希校長整理了其中心學生過往於可風中學的面試題目，供家長參考。面試以英語進行，題目除了涉及自我介紹、個人經歷及生活日常，亦有一些時事及創意題目，以下為部分參考問題，全部以英文發問及作答：

如果你有一百萬，你會做甚麼？

如果你是鐵甲俠，你會做甚麼？

你贊成香港政府要派錢給市民嗎？為甚麼？

如果你是校長，你會改善校內甚麼設施？

你和朋友散步時，你的小狗走失了，你會怎樣做？

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳