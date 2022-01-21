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【青春不要臉】劉穎鏇重穿83年港姐泳衣騷身材　角色原型張曼玉選美後即走紅

娛樂 11:35 2022/01/21

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《青春不要臉》還原83年港姐場面。

一連15集、以80年代無綫藝員訓練班為背景的TVB劇《青春不要臉》 ，當中角色大多取經自80、90年代的TVB小生花旦的奮鬥史，包括劉德華、梁朝偉、周星馳等，而劉穎鏇（Tiffany）飾演的角色姜之雁，由外國返港參加香港小姐而成名，背景和經歷都跟83年港姐亞軍張曼玉類似。

昨晚（1月20日）《青春不要臉》講「姜之雁」排除萬難終獲提名港姐資格，而她參選原因是因為受已在電視台做花旦的姐姐之妍（伍樂怡飾）影響，故希望入行留在姐姐身邊。

【青春不要臉】劉穎鏇重穿83年港姐泳衣騷身材　角色原型張曼玉選美後即走紅

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而昨日一集，就以視效把劉穎鏇結合了1983年的港姐決賽場面，當中有用特效重繪了80年代利舞臺的外貌，又有當年何守信和鍾景輝任主持，結合成跟劉穎鏇同場畫面。而劉穎鏇的泳衣款式，則跟當屆參選的張曼玉一樣。

劉穎鏇跟張曼玉背景相似

而最後之雁獲港姐亞軍，更是整合了當年張曼玉當年接受亞軍加冕的場面，除了把張曼玉換成了劉穎鏇，劇中冠軍和季軍都是1983年一屆的楊雪儀和李月芙，效果十分有趣。

【青春不要臉】劉穎鏇造型向80年代港姐取經　戴祖儀放低包袱扮演諧星

最新影片：陳秀珠訪問

此集播出後，TVB的社交平台也即時播出了劉穎鏇和張曼玉經歷對照的短片，因張曼玉當年是由英國讀書時放假返港被星探發掘拍廣告，繼而參選港姐而入行。

至於劉穎鏇則自幼在美國生活，當時仍是學生的她在2016年回港參選港姐。而劉穎鏇跟張曼玉也是同時獲最上鏡小姐和亞軍寶座，十分巧合。

劇中劉穎鏇在劇中飾演的之雁，英文名叫Peggy，跟張曼玉的Maggie的發音接近，不過劇中之雁有姐姐是電視台花旦，這就跟現實中的張曼玉完全不同。

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張曼玉成首位華人康城影后

當年張曼玉參加港姐後，即備受TVB力捧，拍了多齣受歡迎劇集包括《畫出彩虹》、《新紥師兄》，同時已進軍影壇，夥拍成龍演出一系列的《警察故事》等。

90年代張曼玉演技漸受認同，1992年憑《阮玲玉》獲柏林影展最佳女主角；之後張曼玉因演出多齣王家衛電影而衝出國際。2004年她演出法國導演Olivier Assayas的《錯過又如何》（Clean）獲康城影展最佳女主角，成為首位華人康城影后。

現年57歲的張曼玉，歷過多段感情，近年淡出影壇，久未接演新作，享受單身自由生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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