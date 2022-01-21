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【新冠肺炎】兒童打3分1劑量復必泰疫苗是安全　聶德權：政府會承擔責任

社會 11:57 2022/01/21

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（資料圖片）

政府昨日（20日）宣布，5至11歲兒童可由明日開始接種科興疫苗，預約服務由上午8時開始，接種復必泰疫苗則由下月9日開始預約，下月16日開始接種。公務員事務局局長聶德權今日表示，兒童接種復必泰疫苗需要將成人的份量抽取三分一去接種，經過專家及衞生當局確認，整體是安全的，這是政府疫苗接種計畫，如有任何事情，最終責任會由政府承擔。

被問到為何接種復必泰疫苗特設3間中心。公務員事務局局長聶德權接受電台訪問時表示，因為由於藥廠未能供應兒童配方，經過專家商討，從成人復必泰的份量抽取三分一去接種，工序上相對科興疫苗較複雜，這3間中心專為5至11歲兒童打復必泰疫苗，其做法較為穩妥，若有學生想打復必泰，透過學校安排車接載到中心或家長透過個別預約，陪同小朋友接種都可以。

另外，提到從成人復必泰的份量抽取三分一，是以標示外使用的方式，有否藥劑師及人手專門處理。他指標示外使用的方式是普通做法，醫護人員抽取三分一份量是無難度，不過確定每個步驟及分工，並熟習流程，開始時要小心謹慎，所以最早有2間中心可以預約接種復必泰。

再被問到用標示外使用的方式，若出現副作用會歸為政府的責任問題。他則指跟科學、數據及專家評估，專家均經過充分討論及數據，亦與藥廠溝通後，確定5至11歲兒童接種疫苗是有需要，包括預防感染或減低死亡及重症的風險是有效，但藥廠現不提供到兒童配方，所以只有這個方法為小朋友接種，經過專家及衞生當局確認，整體是安全的，這是政府疫苗接種計劃，有任何事情，最終責任會由政府承擔。

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記者：余思嵐

 

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