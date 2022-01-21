【超級傳播】理大學者蕭傑恒指九龍西有多條隱形傳播鏈　料幼稚園老師或非港鐵站染疫

▲ 理大學者蕭傑恒指九龍西有多條隱形傳播鏈。

葵涌邨逸葵樓出現16宗確診和初步確診個案，涉及11個樓層、12個單位，患者中只有一人是保安員，其他都是住戶。（詳情即看：【下一頁】）。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（21日）在電台節目中表示，「Ｏmicron BA.2病毒」或會在逸葵樓引發大爆發，病毒似乎在九龍西範圍擴散得很快，傳播鏈正沿著九龍西位置廣泛傳播中，即是包括油尖旺、深水埗等區。

蕭傑恒指出，由43歲巴基斯坦籍完成檢疫後入社區，已出現「1傳9」，他形容這些人如何在社區擴散，是「很難去追蹤」，而理論上整幢逸葵樓的居民做家居隔離是較好，相信未來3日可能會陸續有確診個案，但居民沒辦法不出門工作，整幢大廈逾二千人，全部檢疫亦行不通，因為現時沒有足夠隔離設施，目前檢測的做法也是可行。

▲ 蕭傑恒指九龍西有多條隱形傳播鏈。（資料圖片）

至於另一個難以解釋的是居住美孚的26歲教師如何受到感染。當局初步認為她在港鐵與兩名確診學生相遇而受感染，但蕭傑恒認為，可能未必是最終感染途徑；若同處於一條隊道都可以受感染，如此入港鐵車廂的危機可能更大。

蕭傑恒指出九龍西可能已有多條傳播鏈，最確實的傳播途徑或未浮現，教師未必直接由三母子傳播，可能是再經過第三者受感染，只是這名第三者本身未確診。

▲ :葵涌邨逸葵樓爆疫，累計16宗確診，其中一名是保安人員。（梁偉榮攝）

至於懷疑倉鼠傳播病毒個案，蕭傑恒稱寵物店女售貨員與顧客兩夫婦的的基因排序有4個突變，不似是直接傳播。他解釋空姐群組即使傳播至第七第八代，患者的基因排序也沒有改變，因此推斷顧客很大機會並非由售貨員傳染，或是另一個源頭，當局檢測到其他確診倉鼠，顧客被動物感染的機會較大。

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責任編輯：伍瑋瑋