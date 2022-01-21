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【著數優惠】泰國雪糕Ize CoCo適合素食者　限定5天優惠90元4杯

休閒消費 15:37 2022/01/21

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泰國過江龍雪糕Ize CoCo推出5天限定優惠。

泰國控有福了！泰國人氣雪糕品牌Ize CoCo首度推出只限5天的優惠，大家於1月28日至2月1日期間，可以$90優惠價購買4杯Ize CoCo雪糕！並在7-Eleven便利店逾700間分店發售，想回味在泰國旅行的你，要快點入手！

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Ize CoCo雪糕品牌有四款不同口味的雪糕，包括椰子味、榴槤味、芒果味及泰式奶茶味，味道都是使用當地的時令水果製作，充滿地道的泰式風情。

大家可以$90購買4杯Ize CoCo雪糕，原價$29一杯。（圖片由Ize CoCo提供）

Ize CoCo指椰子味清甜解渴，帶有天然甜度，雪糕內混有天然椰子果肉。榴槤味則用上金枕頭及青尼榴槤混合製成，口感綿滑，榴槤控不能錯過。

芒果味用上泰國的水仙芒，味道清甜，帶有花香及酸味，雪糕內層還有芒果果肉。而泰式奶茶味有奶茶味道外，還融合以椰子作為基底的雪糕！

    點擊圖片放大
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Ize CoCo表示雪糕是「四無」的健康標準，無麩質、無反式脂肪、無膽固醇及無奶類製品，以及純天然椰奶製造，適合重視健康的人士享用，麩質敏感及蛋奶素者同樣可以享用雪糕！

包裝設計更以泰式椰子殼為雪糕外形，享用時都可以用作打卡！吃完後還可以循環再用雪糕盒子，用來存放鎖匙或硬幣等物品，延伸環保用途。

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記者：蕭雅文

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