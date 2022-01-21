【超級傳播】巴裔男訪逸葵樓播疫致16人感染　許樹昌料廣泛環境污染籲住戶暫不要外出

▲ 巴裔婦丈夫曾訪葵涌邨逸葵樓垃圾房，疑因此造成「超級傳播」，致該廈16人染疫，包括一名保安員。（經濟日報資料圖片）

葵涌邨逸葵樓昨日(20日)再增逾10宗初步陽性個案，衞生防護中心聯同港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到場調查後，發現日前確診的巴裔婦丈夫曾訪葵涌邨逸葵樓垃圾房，疑因此造成「超級傳播」，致該廈16人染疫，包括一名保安員，其餘均為分布不同座向、樓層的住戶。詳情請見【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(21日)接受訪問時表示，估計該廈大堂及垃圾房等公用地方有廣泛環境污染，認為政府應禁止逸葵樓所有居民出入3日，並由政府代為送物資，確保一定時間檢測結果是陰性才可以出社區活動，惟料無足夠人手應付，亦無足夠檢疫設施予整棟大廈住客撤離。

他呼籲，逸葵樓居民盡可能暫時不要外出上班，政府部門可以帶頭，讓負責非緊急服務的公務員在家工作，相信私人企業會跟隨。

至於衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，居美孚新邨的北角學之園女教師，或與巴裔婦兩確診兒子於美孚港鐵站隧道短暫相遇「中招」，許樹昌解釋，女教師與巴裔婦病毒基因排序百分百相同，美孚港鐵站A出口是目前唯一知道的接觸機會，可以肯定在9秒發生傳播。

他續指，雖然三人均有戴口罩，惟少於5微米的飛沫可穿過口罩，又或經口罩兩旁空位污染口罩表面，或直接經眼睛傳播，料有短程空氣傳播，建議市民可以戴兩個口罩及平光鏡。

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責任編輯：陳正怡