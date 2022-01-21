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【寵物疫苗】主人擔心傳染寵物獸醫申請專用疫苗　澳洲2900萬寵物有望接種防新冠病毒

健康 12:16 2022/01/21

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澳洲獸醫正申請寵物專用新冠疫苗，若獲批准，當地2900萬寵物有望接種。

澳洲有獸醫因經常收到大量查詢，不少主人擔心其寵物受感染，希望讓牠們接種疫苗。他認為寵物是人類最好的朋友，要盡可能防止牠們受感染。因此他向澳洲當局申請使用寵物專用疫苗，若獲批准，澳洲2900萬寵物有望接種新冠疫苗。

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待批准使用寵物疫苗

根據英國《每日郵報》獨家報道，澳洲悉尼獸醫Sam Kovac博士表示，其診所Southern Cross Vets每天也收到大量有關寵物新冠疫苗的查詢。近日他就收到幾個主人來電，稱自己正在隔離，並出現不適症狀，因其飼養的貓狗出現咳嗽、腹瀉等症狀，擔心自己傳染牠們。

為此，Sam Kovac向澳洲農藥和獸藥管理局積極爭取，希望當局批准使用由俄羅斯研發、全球唯一一種寵物專用的新冠疫苗。不過，若要註冊該藥物，就需付10.5萬英鎊（約111萬港幣）。

他認為，寵物肯定有機會感染新冠病毒，但沒證顯示牠們會傳給人類。不過，目前為寵物檢測是有困難的。若疫苗獲批使用，510萬隻狗和380萬隻貓也可接種。他承認沒考慮過後勤工作，但認為每瓶疫苗並不昂貴，事情很可能成真。

Sam Kovac表示，這款由俄羅斯研發的寵物疫苗在日本、巴西等南美國家已獲批使用。目前，澳洲農藥和獸藥管理局正考慮，只限於緊急情況下准許使用寵物疫苗。

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寵物是人類最好朋友

Sam Kovac說：

我們需要的只是一種寵物疫苗。我認為這並不過份，尤其這些小動物在過去幾年，牠們幫助我們渡過如此多艱難的時期。我想，我們欠了牠們。

在未有疫苗前，寵物若不幸染疫，主人只能遵循美國疾控中心的建議，不擁抱牠們，與牠們隔離。Sam Kovac認為此舉執行困難，他說，因為在疫情期間，寵物是我們最好的朋友，要盡一切可能防止牠們受感染。在獲得疫苗前，預防勝於治療。

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責任編輯︰羅嘉欣

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