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【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動文章　岑敖暉認藐視法庭押後3月底判刑

社會 11:41 2022/01/21

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岑敖暉認藐視法庭押後3月底判刑。（資料圖片）

因涉及35+初選案而被還押的前區議員岑敖暉涉於科大生周梓樂去世半周年時，在Facebook發佈一篇題為《周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年》的文章，被指違反高院就禁止煽動暴力的禁制令，案件今（21日）於高等法院提訊時，岑承認藐視法庭控罪，案件押後至3月底判刑。

案情指，涉案被告岑敖暉涉於2020年5月8日，在其Facebook專頁上 發佈一篇題為《周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年》的文章，有關文章於翌日亦被刊登於《香港獨立媒體》，律政司指有關文章煽惑了針對警方的暴力，違反高院所頒下禁制令，構成藐視法庭。

辯方今於庭上指，被告就其行為致歉，亦深感後悔，強調被告並不支持或鼓勵暴力。法官將案件押後至3月31日，以待被告準備求情陳詞及作出判刑。

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記者：楊詠渝

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