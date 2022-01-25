【虎年運程】虎兔龍蛇馬羊學業運程　 雲文子師傅教增運顏色＋催旺文昌貼士

▲ 玄學天后雲文子師傅以奇門遁甲推算12生肖的學業運程。

牛年過去，迎接虎年來臨，相信不少媽媽都緊張小朋友生肖運程，想小朋友學業進步，身體健康。TOPick邀請了玄學天后雲文子師傅，以奇門遁甲為大家推算2022年虎年十二生肖的學業運程，並提供增運顏色及飾物小貼士，讓小朋友今年虎虎生威！

▲ 玄學天后雲文子師傅。（林綺虹攝）

肖虎、兔、龍、蛇、馬、羊的小朋友在2022虎年的生肖學業運程！

肖虎：

肖虎的小朋友今年的學習運偏弱，行為比較反叛，容易遇長輩鬥嘴，家長以強硬的教訓方法會令事情更難控制，直用鼓勵方式會更有效！

▲ 屬虎小朋友的增運顏色及飾物：紅、啡黃，花形飾物。（文子健攝）

化解：可戴馬、狗飾物化太歲。

增運顏色及飾物：紅、啡黃，花形飾物。

肖兔：

肖兔的小朋友文昌運今年比較反覆，專注力下降，學業水平不穩定，並會出現很多難題，家長不用過於緊張，要讓小朋友學習獨立思考的能力，才會有進步，練出更大成就。

▲ 屬兔小朋友的增運顏色及飾物：紅、啡黃，鎖鏈形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：紅、啡黃，鎖鏈形飾物。

肖龍：

肖龍的小朋友今年文昌運興旺，學習態度積極，多貴人相助，長輩老師會愛護有加，接觸到不同範疇興趣，可以培養出不同範疇的嗜好，令小朋友大開眼界，了解自己的強項弱項，發揮自己長處。

▲ 屬龍小朋友的增運顏色及飾物：白、啡黃，心形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：白、啡黃，心形飾物。

肖蛇：

肖蛇小朋友虎年「刑太歲」加「害太歲」，文昌運明顯減弱，行為反叛，會經常與父母唱反調，不過家長要有耐心講解道理，任小朋友發問，自然能矯正思想，從學習中讓智慧成長，建立良好品德。

▲ 屬蛇小朋友的增運顏色及飾物：黑、啡黃，圓珠、圓形飾物。（文子健攝）

化解：可戴牛、雞飾物化太歲。

增運顏色及飾物：黑、啡黃，圓珠、圓形飾物。

肖馬：

肖馬的小朋友今年的文昌運遂漸提升，有長輩緣，會深受身邊的良師益友影響，求知欲甚強，激發出對學習的熱誠，懂得向老師發問，智慧大大增長！

▲ 屬馬小朋友的增運顏色及飾物：黑、紅色，三角形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：黑、紅色，三角形飾物。

肖羊：

肖羊的小朋友今年文昌運平平穩穩，開始有個人想法，容易覺得父母的嚴苛管教方式，猶如枷鎖。應趁學習之年，應參加不同類型的訓練，會有更大得著。

▲ 屬羊小朋友的增運顏色及飾物：綠、黑色，橢圓形飾物。（文子健攝）

增運顏色及飾物：綠、黑色，橢圓形飾物。

文昌位：

雲文子師傅指虎年的文昌位在西北位置，掛象有「開門」加「天心星」，「開門」指學業、考試、思考、腦袋，而「天心星」為智慧、學識、精明機智。大家可以把6枝毛筆放在西北位置，提升文昌運，有助小朋友的讀書、學習能力及考試運。

亦可以把書枱放在西北位置，或在屋內西北位置温習，增強學習和思考能力。假如此處有窗簾或窗門，大家可以長開窗門，便能開啓智慧，令創作靈感湧現。

健康方面，西南方為病災煞位，掛象有「天芮星」及「擊刑」，「天芮星」指病灶、病菌，而「擊刑」指刑傷、凶象、災禍。

大家可以在西南方放置放上「5個銅錢」，有助吸收病氣或負能量，化解病痛。如果睡床在西南方位置，亦可以把「5個銅錢」放在床頭，化解病氣。

按此看肖猴、雞、狗、豬、鼠、牛的小朋友在2022虎年肖學業運程。

服裝提供：FILA KIDS，場地提供：陳公館。

最新影片

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰蕭雅文