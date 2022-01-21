【新冠肺炎】聶德權稱公務員須接種至少一劑疫苗　為保障員工及市民安全

▲ 聶德權稱疫苗標示外使用做法常見，只安排3間復必泰接種中心可確保程序穩妥。（資料圖片）

今日（21日）起5至11歲兒童可以到疫苗接種中心、私家醫生診所及學生健康中心等接種科興疫苗，負責疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權指，農曆新年後兒童可接種復必泰疫苗，因為要抽取3分1成人劑量作標示外使用，工序較複雜，安排3間專門的接種中心處理，做法較穩妥及放心，當局將會安排專車到校接載學生前往接種點，方便學童打針。

針對藥物標示外使用，聶德權強調在藥劑界做法常見，抽取3分1成人疫苗劑量難度不大，安排特定中心進行接種，並安排藥劑師及醫療人員監督過程，只為確保抽取過程順暢及穩妥，因此最快2月16日兩間接種中心才可提供服務，至於港怡醫院現仍是疫苗接種中心，要轉為合適5至11歲接種疫苗的場地，要到2月24日才可提供服務。

公務員「疫苗氣泡」2月16日起實施，公務員須接種至少一劑疫苗才能進入政府處所。聶德權強調，新安排可保障員工及市民的安全，確保公共服務不會因為爆疫而停止運作，當局在去年12月下旬已公布相關措施，相信有足夠時間讓員工接種疫苗，目前有98%公務員已經接種了一劑疫苗，約有2,000人並未接種；若有醫生證明不適合接種則可豁免，如果有員工因懷孕而不宜打針，當局會酌情處理，如果到時仍未接種則不能進入政府處所，會當作曠工，並按紀律程序處理，最嚴重會革職。

另外，聶德權稱在安排公務員在家工作方面，當局沒有硬性要求員工在家工作，基於要維持公共服務，特別在抗疫工作，政府已經按個別部門情況安排在家工作，並暫停不必要的聚會及會議，強調大部分員工已經打針，保護程度比以往高，呼籲私人企業按情況實施在家工作。 聶德權補充，本港現時有520萬人接種第一劑疫苗，佔合資格市民約77%，但70歲以上長者接種率只有44%，推高長者接種率仍是政府的優先工作，會繼續增加接種途徑，每個月可接種的疫苗劑量已由100萬劑增至177萬劑。

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記者：陳麗娜