【新春2022】黃大仙中心刺繡布福虎迎新年　購物滿額登記會員免費換開運福虎

▲ 12隻活力布福虎由本地女藝術家手製，以法式刺繡技法繡出融合中、西傳統文化。（相片來源：黃大仙中心）

過年不少善信也會去黃大仙廟祈福許願，可順道一遊黃大仙中心打卡。商場的「福虎『布』喜」活動，以列為國家級非物質文化遺產的布福虎為大家送上平安祝福，消費滿指定金額並登記成為領展會員，即可免費換領「開運福虎擺設」一隻。

即日起至2月13日，黃大仙中心北館的「福虎『布』喜」新春裝置，展出寓意周而復始、萬象更新的12隻布福虎，每隻布福虎色彩繽紛，用彩繪、刺繡、剪貼等方式呈現各種趣怪表情。每隻布福虎身上繡上代表富貴吉祥的各種新春花卉圖案，表達出百花齊放的暖意祝賀。

活動更特意請來曾於英國皇家刺繡學院及法國取經的本地女藝術家——刺繡小時光，以獨特的法式刺繡方式，繡出布福虎額頭上的「王」字作點綴，融合中、西傳統文化，使布福虎同時秉承著傳承及創新的重要意義。

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於商場以電子貨幣單一消費滿388元，並登記成為領展會員，或上載與場內新年裝置之合照至社交媒體及hashtag「#黃大仙中心」，即可換領「開運福虎擺設」一隻，在1月22、23、29及30日更會免費派發揮春。

開運福虎擺設換領活動

地點：黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓顧客服務台

日期：即日起至2月13日

時間：11am至8pm

記者：張頌婷