【第五波疫情】今日新增24宗確診個案 包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】
社會 16:32 2022/01/21
本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（20日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。
衞生防護中心公布，本港今日新增24宗確診，其中18宗為本地個案，包括2宗不明感染源頭個案，另外；同日錄得約20宗初步確診個案。
2宗不明感染源頭個案：
- 24歲社工助理（個案#），住長沙灣邨長欣樓，他在葵涌上班，暫未找到感染源頭。他於1月17日不適，1月18日檢測呈陽性，1月15日至16日於恆豐酒店Staycation，1月10日曾到訪東涌東薈城Starbucks。
- 37歲男子（個案#），住荃灣名逸居1座，他在觀塘做售貨員，曾訪荃灣牛奶冰室、新禧茶餐廳、海逸皇宮等食肆，暫未找到感染源頭。
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記者：陳麗娜