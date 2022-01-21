【新春2022】海港城Garfield新春祈福庭園　免費下載得意賀年WhatsApp圖貼【內附連結】

▲ 海港城．美術館現正舉辦Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」。

今個農曆新年，線上藝術平台Whateversmiles成立一周年，與香港人氣插畫家葉欣合作，於海港城．美術館舉辦本年度首個重量級驚喜聯乘企劃：Garfield x Plastic Thing 「GARFATTY BELLY LAUGHS」，由Plastic Thing主理人葉欣創作，將其筆下人物為食妹（Fatty）夥拍經典卡通角色Garfield官方授權進行全新創作，以鮮明顏色、簡約線條的代表性畫風，將Garfield變得更圓潤，與為食妹發揮吃貨本色，上演鬼馬過癮、甚具火花的人貓互動，令大家會心微笑，煩惱全消。

Garfield自1978年推出至今，已有逾40年歷史，是許多人成長的重要夥伴。而Plastic Thing於網絡社交平台一直擁有極高人氣，經常被網民瘋狂轉載分享。

笑看人貓日常

「GARFATTY BELLY LAUGHS」描述貓和人類有趣的相處點滴，有些更是參考經典漫畫《Garfield》的情節。訪客可在場內欣賞到葉欣具標誌性及搶眼的彩色畫作，更有插畫家親手繪畫之作品。

▲ 「GARFATTY BELLY LAUGHS」展期至2月15日（海港城．美術館提供）。

另外，多幅「重量級」作品亦將特別以「逼爆畫框」的獨特方式呈現，更顯玩味。場內備有多款聯乘精品供限量預購，包括：Garfatty Figure、最受注目的80cm高Garfield x 為食妹毛公仔、治癒滿分的為食妹x Puffy毛公仔等。大家可於場內優先預購精品作為「新春開運禮物」，亦可於2月透過Whateversmiles官方網頁預訂。

新春WhatsApp圖貼

葉欣特別設計了一套12款Garfield x Plastic Thing 的WhatsApp 圖貼。除了有日常用語或令人會心微笑的主題外，還設計了虎虎生威、新年快樂等新春主題的圖貼，讓大家可於任何時候都可使用，可愛有趣的圖案更為日常生活帶來歡樂，可供免費下載使用。

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Garfield新春祈福庭園

海運大廈地下中庭亦特別設置了「Garfield新春祈福庭園」，1.5米高的老虎造型Garfield及1.6米高的Odie齊齊於庭園迎接大家！大家可以在「全盒」幸運輪預測來年在學習、健康、友情、家庭、寵物、玩樂、桃花及幸運各方面的運勢。

此外，大家亦在此捐款予香港愛護動物協會，捐款$30便可獲《Garfield》不同角色之自選開運飾物連許願卡一套 ，捐款$120更可獲得Garfield虎年限定T恤一件，將愛心傳播給不同動物。

笑口過肥年 @海港城 GARFATTY BELLY LAUGHS

地點：海洋中心二階207號舖「海港城・美術館」

Garfield新春祈福庭園

地點：海運大廈地下中庭

日期：即日至2月15日

記者：李越樺