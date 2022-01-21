【初步確診】居深水埗40歲男地盤工初步確診　曾於葵涌象山邨工作暫未知源頭

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（21日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增24宗確診個案，以及逾20宗初步確診，當中約10宗與逸葵樓相關，1宗源頭未明。

【第五波疫情】今日新增24宗確診個案 包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】。詳情即看：【下一頁】

新增初步確診個案包括一名40歲男地盤工，住深水埗南昌街35號，曾於葵涌象山邨邨口地盤、天水圍泳池地盤工作。他1月20日不適求醫，其後檢測陽性，他的6至7名同事需要檢疫，暫未找到感染源頭。

此外，亦有多宗與逸葵樓相關初步確診個案，包括訪客及工作人員，其中涉及一名葵涌邨保安，他曾在不同大廈替工。另有一名住映葵樓人士，他於逸葵樓工作，負責清潔及倒垃圾。亦有一名2歲小朋友初步確診，是該名逸葵樓清潔工住同一層的鄰居，多與其婆婆住映葵樓。詳情即看：【下一頁】

【超級傳播】逸葵樓再多6人確診累計至少20人染疫 涉12層樓9個不同坐向。詳情即看：【下一頁】

佛教筏可紀念中學再新增2宗初步確診個案，包括與確診者同班及不同班的學生。張竹君指，學校或存在傳播，有學生需要檢疫。

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記者：黃穎津