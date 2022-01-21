  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初步確診】居深水埗40歲男地盤工初步確診　曾於葵涌象山邨工作暫未知源頭

社會 16:39 2022/01/21

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（21日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增24宗確診個案，以及逾20宗初步確診，當中約10宗與逸葵樓相關，1宗源頭未明。

【第五波疫情】今日新增24宗確診個案　包括2宗本地源頭不明個案【不斷更新】。詳情即看：【下一頁

新增初步確診個案包括一名40歲男地盤工，住深水埗南昌街35號，曾於葵涌象山邨邨口地盤、天水圍泳池地盤工作。他1月20日不適求醫，其後檢測陽性，他的6至7名同事需要檢疫，暫未找到感染源頭。

此外，亦有多宗與逸葵樓相關初步確診個案，包括訪客及工作人員，其中涉及一名葵涌邨保安，他曾在不同大廈替工。另有一名住映葵樓人士，他於逸葵樓工作，負責清潔及倒垃圾。亦有一名2歲小朋友初步確診，是該名逸葵樓清潔工住同一層的鄰居，多與其婆婆住映葵樓。詳情即看：【下一頁

【超級傳播】逸葵樓再多6人確診累計至少20人染疫　涉12層樓9個不同坐向。詳情即看：【下一頁

佛教筏可紀念中學再新增2宗初步確診個案，包括與確診者同班及不同班的學生。張竹君指，學校或存在傳播，有學生需要檢疫。

【靚太廚房】大廚教揀靚花膠海參+浸發貼士　墨西哥海參性價比高浸發後大6倍

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【封區檢測】長沙灣邨長欣樓及荃灣名逸居第一座完成檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:38
【封區檢測】長沙灣邨長欣樓及荃灣名逸居第一座完成檢測　無發現陽性檢測個案
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆
今日 09:28
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆
【中學停課】暫停面授課堂是艱難決定　蔡若蓮：平衡學生學習需要及疫情風險
今日 10:36
【中學停課】暫停面授課堂是艱難決定　蔡若蓮：平衡學生學習需要及疫情風險
【童樂居虐兒案】警方再拘捕2名女職員　受虐兒童增至33人
今日 10:42
【童樂居虐兒案】警方再拘捕2名女職員　受虐兒童增至33人
【新冠肺炎】兒童打3分1劑量復必泰疫苗是安全　聶德權：政府會承擔責任
今日 11:57
【新冠肺炎】兒童打3分1劑量復必泰疫苗是安全　聶德權：政府會承擔責任
【超級傳播】理大學者蕭傑恒指九龍西有多條隱形傳播鏈　料幼稚園老師或非港鐵站染疫
今日 11:12
【超級傳播】理大學者蕭傑恒指九龍西有多條隱形傳播鏈　料幼稚園老師或非港鐵站染疫
【新冠肺炎】香港樹仁大學下周一提前放農曆新年假期
今日 11:28
【新冠肺炎】香港樹仁大學下周一提前放農曆新年假期
【超級傳播】巴裔男訪逸葵樓播疫致16人感染　許樹昌料廣泛環境污染籲住戶暫不要外出
今日 11:32
【超級傳播】巴裔男訪逸葵樓播疫致16人感染　許樹昌料廣泛環境污染籲住戶暫不要外出
【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動文章　岑敖暉認藐視法庭押後3月底判刑
今日 11:41
【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動文章　岑敖暉認藐視法庭押後3月底判刑

你可能感興趣

【封區檢測】長沙灣邨長欣樓及荃灣名逸居第一座完成檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:38
【封區檢測】長沙灣邨長欣樓及荃灣名逸居第一座完成檢測　無發現陽性檢測個案
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆
今日 09:28
【強制檢測】57處所納強檢公告　包括希慎美食廣場及荃灣多間食肆
【中學停課】暫停面授課堂是艱難決定　蔡若蓮：平衡學生學習需要及疫情風險
今日 10:36
【中學停課】暫停面授課堂是艱難決定　蔡若蓮：平衡學生學習需要及疫情風險
疫情 強制檢測 張竹君 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
12:00 2022/01/20
【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
09:21 2022/01/20
【強制檢測】39個處所納強制檢測　涉觀塘APM美食廣場及多條巴士線（附名單）
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病
16:43 2022/01/20
【初步確診】再多逾20宗初步確診多宗暫無源頭　24歲社工助理恆豐酒店Staycation後發病